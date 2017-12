Xe sang Audi Q3 tại Việt Nam dùng 3 năm lỗ 800 triệu

Chiếc xe sang Audi Audi Q3 2014 đang được rao bán với giá 1,185 tỷ đồng. Nhiều người có kinh nghiệm cho biết, so với mức giá mua mới gần 2 tỷ đồng thì chủ nhân chiếc xe này "lỗ" đến 800 triệu. Theo thông tin người bán xe Audi Q3 chia sẻ, chiếc xe kể từ khi đăng ký vào năm 2014 thì đến bây giờ đã lăn bánh được 32.000 km. Qua hình ảnh có thể thấy chiếc xe có ngoại hình vẫn đang còn khá mới, không bị xây xước nhiều. Hệ thống đèn pha, lưới tản nhiệt, logo, nước sơn... vẫn còn nguyên, đẹp mắt. Audi Q3 2014 sở hữu ngoại hình sang chảnh. Thiết kế của xe theo phong cách crossover với phần mái làm vát hơn so với đàn anh Q5. Mâm xe thuộc loại tiêu chuẩn 7 chấu đơn bản to. Nếu chủ nhân không giới thiệu chiếc xe đã qua 3 năm sử dụng thì với ngoại hình còn khá mới như thế này ít ai có thể đoán được. Tất cả các chi tiết gương vẫn còn sáng bóng. Nội thất bên trong cũng được đánh giá còn mới và có thiết kế cao cấp. Ghế được bọc da màu tắng sữa. Vô lăng tích hợp một số phím chức năng hỗ trợ người lái. Q3 được hãng xe sang Audi trang bị động cơ xăng TFSI, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số Tiptronic tự động 6 cấp tiêu chuẩn. Chắc hẳn chủ nhân chiếc xe thường xuyên bảo dưỡng định kì nên xe gần như vẫn ở tình trạng ổn định. Mời quý độc giả xem video: Review Audi Q3 2014.

