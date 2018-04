Xe sang Audi A6 Avant 2019 "đối thủ" Mercedes-Benz E-Class Estate

Sau hơn một tháng khi ra mắt dòng A6 sedan tới khách hàng toàn cầu, hãng xe sang đình đám Đức đã tiếp tục tung ra cấu hình wagon cho mẫu xe này với Audi A6 Avant 2019. Xe được định vị là đối thủ cạnh tranh đáng gờm với BMW 5-Series Touring và Mercedes-Benz E-Class Estate. Về ngoại thất, mặt trước của xe nổi bật với tấm lưới tản nhiệt đơn khung rộng, được hoàn thiện trên hình lục giác quen thuộc của Audi. Cặp đèn hậu LED thiết kế sắc sảo, được nối liền với nhau bởi một dải chrome sang trọng. Ấn tượng hơn, những đường gân dập nổi trải dài từ nắp ca-pô đến thân xe khiến A6 Avant thêm phần cơ bắp và mạnh mẽ. Được xây dựng trên nền tảng khung gầm MLB mới của Audi, tổng thể kích thước A6 Avant được cải thiện nhẹ so với bản tiền nhiệm. Lấy cảm hứng từ chiếc Audi 100 Avant những năm 1980, A6 Avant với trần xe phía sau được vát xuống nhiều hơn. Cặp đèn hậu LED thiết kế sắc sảo, được nối liền với nhau bởi một dải chrome sang trọng. Bên trong khoang nội thất, mẫu xe sang Audi A6 Avant 2019 sở hữu giao diện màn hình cảm ứng kép. Trong đó, hệ thống thông tin giải trí được áp dụng trên màn hình kích thước 10,1 inch, trong khi màn hình 8,6 inch phía dưới có chức năng chính là kiểm soát khí hậu. Tương tự chiếc A7 mới, A6 Avant tiếp tục được trang bị hệ thống “buồng lái ảo” Virtual Cockpit thay thế cho đồng hồ analog truyền thống. Các tùy chọn tiện nghi khác bao gồm da bọc Valcona, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 19 loa và tính năng sưởi ấm, làm mát, mát-xa được tích hợp cho hàng ghế trước. Tương tự chiếc sedan A8 cao cấp nhất, A6 Avant tiếp tục được trang bị bộ điều khiển hỗ trợ trung tâm zFAS, cung cấp một loạt hệ thống an toàn như 5 radar cảm biến, 5 camera, 12 bộ cảm biến siêu âm và máy quét laser. Tính thực tiễn được Audi đề cao ở phiên bản A6 Avant lần này. Do vậy, thể tích khoang hành lý của xe có thể mở rộng từ 565 lít lên đến tối đa là 1.680 lít, phù hợp với những nhu cầu chức năng khác nhau. Bên cạnh đó, xe có hệ số cản khí động học thuộc top đầu là 0.27, giúp tiết kiệm nhiên liệu đồng thời hạn chế tiếng ồn trong quá trình vận hành.Hãng xe sang Audi chưa tiết lộ cụ thể về các phiên bản động cơ của A6 Avant. Dự đoán, sức mạnh của chiếc xe sẽ đến từ bộ động cơ tăng áp TFSI V6 3.0 lít cho công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Biến thể cao cấp hơn sử dụng cỗ máy TDI V6 3.0 lít sản sinh công suất 282 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Cả hai loại động cơ xăng và dầu đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn hệ truyền động hybrid hạng nhẹ (mild hybrid), giúp tối ưu hóa khả năng vận hành của xe. Tại thị trường châu Âu, mẫu sedan A6 sẽ chính thức được bán ra vào quý III năm nay. Còn chiếc A6 Avant thế hệ mới vẫn chưa được hãng xe nước Đức tiết lộ thời điểm lên kệ cũng như giá bán. Video: Audi A6 Avant 2019 "đối thủ" Mercedes-Benz E-Class Estate.

