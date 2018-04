Xe sang Aston Martin Lagonda Taraf giá 22 tỷ đồng tại Malaysia

Tại thị trường Malaysia, limousine hạng sang Aston Martin Lagonda Taraf có giá lên tới 3,8 triệu RM (khoảng 22,3 tỷ đồng), đắt gấp 1,7 lần so với giá một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 2018. Aston Martin Lagonda Taraf sở hữu thiết kế sang trọng với cụm đèn pha LED kéo dài tới tận nắp ca-pô. Bộ lưới tản nhiệt khá quen thuộc, các khe hút gió lớn, cùng các ống thở trên cản trước của xe. Cụm đèn hậu dạng LED ôm trọn vào thân xe Lagonda Taraf, được gắn kết bằng một thanh ngang kim loại sáng, ống xả đôi đối xứng hai bên. Bộ mâm hợp kim sáng kích thước 20 inch làm bằng chất liệu không gỉ. Mẫu xe sang Lagonda Taraf được Aston Martin trang bị khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.0 lít sản sinh ra công suất 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm Hộp số tự động 8 cấp. Khả năng tăng tốc của xe từ 0-100 km/h chỉ trong 4.4 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 280 km/h. Nội thất sang trọng bậc nhất. Có thể thấy, nhà sản xuất thiết kế các khoang bên trong xe với diện tích rất rộng. Vô-lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng bọc da cùng viền chỉ khâu khá bắt mắt, logo của hãng xe Aston Martin nằm giữa. Nhiều chức năng tiện ích hiện đại được trang bị. Ghế ngồi mang phong cách siêu xe thể thao có thể điều chỉnh nhiều hướng, thân ghế ôm sát cơ thể cùng tựa đầu cao, hộc đựng đồ ngay bệ tay của hàng ghế trước và hệ thống điều hòa độc lập cho hàng ghế sau. Một trong những lý do khiến mẫu xe này thuộc vào dạng đắt đỏ là do số lượng sản xuất giới hạn chỉ 200 chiếc trên toàn thế giới. Bên trong xế hộp sang trọng bậc nhất thế giới.



