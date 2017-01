Xe rẻ tiền Mỹ “nhái” siêu xe Ferrari F40 giá 293 triệu

Ra mắt lần đầu vào thập niên 80 của Thế kỷ 20, tới nay siêu xe Ferrari F40 vẫn được mệnh danh là một trong những siêu xe "vĩ đại" nhất mọi thời lại. Với "danh xưng" này cùng số lượng sản xuất giới hạn, ngày nay giá mỗi chiếc Ferrari F40 thật có thể bị đội lên con số triệu USD. Đối với đa số người bình thường, việc sở hữu một chiếc F40 là một "giấc mơ". Do hiếm và đắt giá nên F40 cũng là một mẫu xe thường xuyên được "fake" lại bởi những xưởng gia công xe replica (làm nhái theo kiểu dáng của những chiếc xe nổi tiếng) từ những dòng xe rẻ tiền. Tại Mỹ, chiếc xe thể thao Pontiac Fiero thường xuyên được lôi ra làm "hàng replica" nhất do có động cơ đặt giữa, dẫn động cầu sau giống đa số các siêu xe. Chiếc xe nhái Pontiac Fiero đang được rao bán tại Mỹ này đã có ngoại hình "fake" giống tới 95% so với siêu xe huyền thoại Ferrari F40 và hiện nay đang được rao bán. Dựa theo thiết kế của F40, từng chi tiết của chiếc xe đã được "replica" một cách tỉ mỉ, khiến những người không sành về xe 100% không thể nhận biết được nó với F40 thật. Tuy nhiên với những người đam mê xe, chiếc Fiero "nhái" F40 này vẫn rất dễ để có thể nhận ra. Đầu tiên, dù có các chi tiết thân vỏ được "nhái" tỉ mỉ nhưng do có kích thước khác biệt với F40 nên tỷ lệ giữa các chi tiết của xe không được như xe thật. Ngoài ra, chiếc F40 thật còn có hệ thống treo thấp hơn. Dù có thể "nhái" được ngoại thất của chiếc xe một cách khá hoàn hảo nhưng ở bên trong nội thất, thiết kế bảng táp-lô nguyên bản của Fiero đã "tố" chiếc "F40" này là "hàng fake". Các ghế ngồi và ốp cửa của chiếc xe được bọc da đỏ cùng màu với thân xe, trong khi vô-lăng nguyên bản của Fiero được dán logo Ferrari ở phía trên. Dù trông có vẻ thể thao với đai an toàn 4 điểm như xe đua của Sabelt nhưng trên thực tế, ghế ngồi của chiếc "F40" này cũng chỉ là ghế nguyên bản của Fiero được bọc lại. Cách gắn dây an toàn cũng đặt ra nhiều dấu hỏi với dân chơi xe khi dây 4 điểm không được bắt vào thanh sắt độc lập ở phía sau, khiến 2 quai dây có thể xiết lấy hai bên cổ của người lái và hành khách. Và đương nhiên, mẫu xe "fake" này không thể nào có được khối động cơ 2.9l V8 tăng áp kép 471 mã lực của F40 thật. Chiếc xe vẫn có máy 2.5l 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên nguyên bản của Fỉero với công suất khiêm tốn chỉ 110 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 183 Nm. Hiện tại, chiếc Pontiac Fiero "fake" Ferrari F40 này đang được rao bán với giá 12.922 USD (tương đương 293 triệu đồng). Đây là một mức giá được cho là đắt, do chiếc xe đã chạy được 177.380 km, sản xuất từ cách đây 30 năm và vốn là dòng xe giá rẻ sản xuất đại trà.

