Xe rẻ nhất Việt Nam - Chevrolet Spark chỉ còn 260 triệu

Theo bảng giá xe tháng 4/2018 tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Chevrolet Việt Nam tiếp tục giảm cho các mẫu xe cỡ nhỏ lắp ráp trong nước, với mức giảm từ 20-60 triệu đồng. Cụ thể, mẫu xe giá rẻ Chevrolet Spark Duo giảm 30 triệu đồng, giá bán lẻ chỉ còn 269 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Spark LS cũng được điều chỉnh giá bán xuống còn 319 triệu đồng. Còn phiên bản Spark LT giảm 15 triệu đồng, giá bán từ 389 triệu đồng xuống mức 364 triệu đồng. Với mức giá từ 269 triệu đồng, Chevrolet Spark đã vượt qua Kia Morning, trở thành mẫu ôtô rẻ nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên cần lưu ý phiên bản có giá 269 triệu đồng là bản Spark Duo, là mẫu xe bán tải chỉ có 2 chỗ ngồi, phía sau là thùng chứa hàng. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe ChevroletSpark 2017 với phần đầu và cản sau được làm mới. Lưới tản nhiệt được cải tiến làm tăng vẻ thể thao cùng cụm đèn pha và đèn hậu được thiết kế lại. Lốp tiêu chuẩn 165/65 trên Spark 2018 lớn hơn các phiên bản đời trước. Phiên bản cao nhất được trang bị mâm xe 14 inch đa chấu. So với phiên bản cũ, Spark phiên bản 2017 sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn, chiều cao lại giảm khoảng 40 mm để giảm hệ số lực cản không khí. Các kích thước cơ bản của Chevrolet Spark 2017 bao gồm chiều dài tổng thể 3.595 mm, rộng 1.595 mm, cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.385 mm. Đèn sương mù hình tròn được tích hợp trên cản trước, bộ la-zăng làm bằng hợp kim kích thước lớn lên tới 16 inch. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng to bản ôm sát lấy phần thân xe, tích hợp đèn xi-nhan. Bên trong cabin, cụm đồng hồ được thiết kế lại dễ quan sát hơn. Hệ thống điều khiển được bố trí trên vô-lăng ở phiên bản Spark LT giúp lái xe có thể bật nhạc, điều chỉnh âm lượng, thoại rảnh tay mà vẫn tập trung lái. Mẫu xe nhỏ còn có vô-lăng trợ lực điện giúp phản hồi nhanh với các thao tác lái. Mẫu xe nhỏ Chevrolet Spark 2017 lần đầu tiên được trang bị hệ thống giải trí toàn cầu Chevrolet Mylink thế hệ mới nhất cho phép người sử dụng kết nối các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng để nghe nhạc, xem phim, ảnh cũng như đồng bộ và hiển thị danh bạ lên màn hình cảm ứng màu 7 inch. Một số tính năng khác như hệ thống khóa thông minh với chìa khóa điều khiển từ xa, âm thanh 4 loa, Radio AM/FM và kết nối USB/AUX. Trang bị an toàn với 2 phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và 2 túi khí trên các phiên bản. Spark LS và Spark LT có thêm khóa cửa trung tâm. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hỗ trợ riêng cho bản Spark LT. "Trái tim" của Chevrolet Spark là khối động cơ 1.2L, kết hợp hộp số sàn 5 cấp giúp sản sinh công suất cực đại 80 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 108 Nm ở 4.800 vòng/phút. Xe có 6 lựa chọn màu sắc và được xem là đối thủ Kia Morning, Hyundai Grand i10 và Suzuki Celerio tại Việt Nam. Video: Xe giá rẻ Chevrolet Spark tại Việt Nam.

Theo bảng giá xe tháng 4/2018 tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Chevrolet Việt Nam tiếp tục giảm cho các mẫu xe cỡ nhỏ lắp ráp trong nước, với mức giảm từ 20-60 triệu đồng. Cụ thể, mẫu xe giá rẻ Chevrolet Spark Duo giảm 30 triệu đồng, giá bán lẻ chỉ còn 269 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Spark LS cũng được điều chỉnh giá bán xuống còn 319 triệu đồng. Còn phiên bản Spark LT giảm 15 triệu đồng, giá bán từ 389 triệu đồng xuống mức 364 triệu đồng. Với mức giá từ 269 triệu đồng, Chevrolet Spark đã vượt qua Kia Morning, trở thành mẫu ôtô rẻ nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên cần lưu ý phiên bản có giá 269 triệu đồng là bản Spark Duo, là mẫu xe bán tải chỉ có 2 chỗ ngồi, phía sau là thùng chứa hàng. Thiết kế ngoại thất của mẫu xe ChevroletSpark 2017 với phần đầu và cản sau được làm mới. Lưới tản nhiệt được cải tiến làm tăng vẻ thể thao cùng cụm đèn pha và đèn hậu được thiết kế lại. Lốp tiêu chuẩn 165/65 trên Spark 2018 lớn hơn các phiên bản đời trước. Phiên bản cao nhất được trang bị mâm xe 14 inch đa chấu. So với phiên bản cũ, Spark phiên bản 2017 sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn, chiều cao lại giảm khoảng 40 mm để giảm hệ số lực cản không khí. Các kích thước cơ bản của Chevrolet Spark 2017 bao gồm chiều dài tổng thể 3.595 mm, rộng 1.595 mm, cao 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.385 mm. Đèn sương mù hình tròn được tích hợp trên cản trước, bộ la-zăng làm bằng hợp kim kích thước lớn lên tới 16 inch. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng to bản ôm sát lấy phần thân xe, tích hợp đèn xi-nhan. Bên trong cabin, cụm đồng hồ được thiết kế lại dễ quan sát hơn. Hệ thống điều khiển được bố trí trên vô-lăng ở phiên bản Spark LT giúp lái xe có thể bật nhạc, điều chỉnh âm lượng, thoại rảnh tay mà vẫn tập trung lái. Mẫu xe nhỏ còn có vô-lăng trợ lực điện giúp phản hồi nhanh với các thao tác lái. Mẫu xe nhỏ Chevrolet Spark 2017 lần đầu tiên được trang bị hệ thống giải trí toàn cầu Chevrolet Mylink thế hệ mới nhất cho phép người sử dụng kết nối các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng để nghe nhạc, xem phim, ảnh cũng như đồng bộ và hiển thị danh bạ lên màn hình cảm ứng màu 7 inch. Một số tính năng khác như hệ thống khóa thông minh với chìa khóa điều khiển từ xa, âm thanh 4 loa, Radio AM/FM và kết nối USB/AUX. Trang bị an toàn với 2 phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và 2 túi khí trên các phiên bản. Spark LS và Spark LT có thêm khóa cửa trung tâm. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) hỗ trợ riêng cho bản Spark LT. "Trái tim" của Chevrolet Spark là khối động cơ 1.2L, kết hợp hộp số sàn 5 cấp giúp sản sinh công suất cực đại 80 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 108 Nm ở 4.800 vòng/phút. Xe có 6 lựa chọn màu sắc và được xem là đối thủ Kia Morning , Hyundai Grand i10 và Suzuki Celerio tại Việt Nam. Video: Xe giá rẻ Chevrolet Spark tại Việt Nam.