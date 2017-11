Xe ôtô SUV siêu rẻ Nissan Kicks giá chỉ 364 triệu đồng

Tại gian hàng của hãng xe ôtô Nissan góp mặt tại Triển lãm Dubai International Motor Show 2017, thương hiệu xe hơi Nhật Bản đã đem tới một mẫu SUV giá rẻ Nissan Kicks với thiết kế nhỏ gọn, đa dụng. Không phải để khách hàng phải chờ đợi lâu, hãng đã công bố về giá bán Nissan Kicks ngay tại buổi ra mắt ở Triển lãm Dubai. Theo đó, mẫu xe SUV cỡ nhỏ này được bán ra từ 59.000 AED (khoảng 364,13 triệu đồng). Tại thị trường Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Nissan cung cấp với 3 tùy chọn khác nhau gồm: Kicks 1.6 SV giá 59.000 AED (khoảng 364,13 triệu đồng), 67.000 AED (khoảng 413,5 triệu đồng) cho bản Kicks 1.6 SV + NAVI và cuối cùng là phiên bản Kicks 1.6 SL + NAVI + AVM kèm giá bán 75.500 AED (khoảng 465,96 triệu đồng). So với “đàn anh” trong gia đình, chiếc SUV này gây ấn tượng với kiểu dáng nhỏ gọn nhưng không kém phần hấp dẫn. Mang thiết kế đặc trưng với bộ lưới tản nhiệt lớn làm bằng crôm sáng dạng chữ V lớn, cản trước là các khe hút gió lớn phủ lớp sơn đen bóng. Cụm đèn pha LED mở rộng sang hai bên, đèn sương mù bố trí nằm đối xứng hai bên ở cản trước. Xe được trang bị một bộ vành hợp kim 10 chấu kích thước 17 inch. Thân xe với đường gân dập nổi kéo dài từ phần đầu tới đuôi xe, thêm vào đó là tấm ốp bằng nhựa đen nhấn nhá thêm viền màu bạc gắn trên hai bên cánh cửa toát lên sự sang trọng. Nội thất bên trong của Kicks được hãng xe ôtô Nissan thiết kế với màu sắc chủ đạo đen bóng, khu vực bảng điều khiển bọc giả da màu đen, vô-lăng 3 chấu đáy phẳng tích hợp phím chức năng, ghế ngồi bọc da. Bảng bảng táp-lô với khu vực chính giữa trung tâm là một màn hình cảm ứng AVN kích thước 7 inch, điều hòa vùng độc lập chỉnh tay, ngoài ra phía sau tay lái là một màn hình LCD nhỏ hiển thị các thông số kỹ thuật. Sức mạnh của Nissan Kicks đến từ khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,598 cc, sản sinh ra công suất 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 149 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT với chế độ tay 7 cấp. Trang bị an toàn gồm 4 camera 360 độ xung quanh giúp người lái có thể quan sát toàn xe. Ngoài ra không thể thiếu các hệ thống khác như chống bó phanh ABS, cân bằng điện tử, cân bằng thân xe, túi khí an toàn kép,…

