Xe ôtô siêu rẻ Hyundai Grand i10 Sedan 2017 lộ diện

Được biết đến với tên gọi Xcent (tên gọi khác của Hyundai Grand i10 sedan tại thị trường Ấn Độ), mẫu xe gia đình cỡ nhỏ của Hyundai thừa hưởng về thiết kế và trang bị từ mẫu xe Grand i10 2017 mới ra mắt vào tháng 2/2017 vừa qua tại thị trường Châu Á. Về tổng thể, ngoại thất của mẫu xe gia đình giá rẻ Grand i10 sedan 2017 phiên bản facelift không có quá nhiều khác biệt ngoại trừ thiết kế cốp sau riêng biệt. Chi tiết đèn pha LED và lưới tản nhiệt với dải crôm chạy dọc tương tự Grand i10 2017 hatchback. Tuy nhiên phần cản trước của phiên bản sedan nâng cấp mới này đã được thay đổi với khe tản nhiệt rộng hơn cùng thiết kế dạng ô vuông trên lưới tản nhiệt, 2 khe hút gió được thiết kế góc cạnh với viền mạ crôm kéo dài và tích hợp đèn sương mù bên trong. Gương chiếu hậu của xe sẽ được tích hợp thêm đèn xi nhan và đèn hậu được thiết kế mới hoàn toàn. Bánh xe nhiều khả năng sẽ sử dụng vành hợp kim cùng thiết kế mới với kích thước từ 15-16 inch. Bên trong nội thất chưa được hé lộ nhưng nhiều khả năng sẽ không có thay đổi nhiều so với Grand i10 2017 hatchback. Hãng xe ôtô Hyundai cũng tiết lộ nội thất sẽ được phối màu mới đi cùng các công nghệ đã có mặt như hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 7.0 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto cùng công nghệ MirrorLink. Ngoài ra một tính năng mới là khả năng nhận diện giọng nói với nút kích hoạt chuyên dụng trên vô lăng sẽ được trang bị. Mẫu xe Grand i10 sedan 2017 facelift dự kiến sẽ vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xylanh Kappa 1.2 lít MPI tạo ra công suất 87 mã lực, bên cạnh đó là động cơ dầu diesel 3 xi lanh U2 CRDi 1.2 lít hoàn toàn mới, sản sinh công suất 75 mã lực và mô-men xoắn đạt 190 Nm. Cả 2 động cơ của Grand i10 sedan 2017 facelift nhiều khả năng vẫn sẽ kết hợp với hộp số tự động 4 cấp AT hoặc số sàn 5 cấp MT dẫn động bánh trước. Xe vẫn được trang bị 2 túi khí phía trước cho bản 1.2L, phanh ABS là trang bị tiêu chuẩn được trang bị trên mọi phiên bản của i10. Giá bán của Grand i10 sedan 2017 facelift tại Ấn Độ sẽ được công bố trong tháng 4 này. Tại Việt Nam, Hyundai Grand i10 2017 bản 1.0 AT có giá 437,8 triệu đồng; bản 1.2AT giá 467,6 triệu đồng. Riêng bản sedan chưa xuất hiện nhưng giá bán ước tính từ 402 đến 450 triệu đồng.

