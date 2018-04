Xe ôtô nhập “ế chỏng chơ” tại Việt Nam trong tháng 3/2018

Trong số xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam, Suzuki Ciaz với “nhiệm vụ” cạnh tranh với loạt sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, v.v…So với các đối thủ, ngoài ngoại hình có phần cứng cáp, mạnh mẽ hơn, Ciaz có lợi thế là mẫu xe nhập khẩu Thái Lan. Mặc dù mẫu xe sedan Suzuki Ciaz có ưu điểm sở hữu kích thước xe dài hơn các đối thủ và có không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, đi kèm khối động cơ 1.4 sản sinh 92 mã lực và có mô-men xoắn cực đại 130 Nm, hộp số 4 cấp... Tuy nhiên doanh số mẫu xe này trong tháng 3/2018 chỉ bán được 1 chiếc (cao nhất trong top 10 xe ế). Được đánh giá là đối thủ nặng ký ở phân khúc SUV đô thị, nhưng dường như doanh số cũng như sự thu hút khách hàng của mẫu xe Suzuki Vitara không nói lên được điều đó. Bằng chứng là trong tháng 3 vừa qua cũng chỉ bán được đúng 1 chiếc xe, kém xa đối thủ Ford EcoSport bán được tới 435 xe trong tháng 3/2018. Được "xếp chiếu trên" so với đối thủ Kia Grand Sedona và được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, tuy nhiên mức giá cao lên đến gần 2 tỷ đồng khiến cho chiếc MPV hạng sang Honda Odyssey luôn nằm trong danh sách xe ế nhất thị trường Việt. Trong tháng 3 vừa qua, với doanh số bán ra 0 xe, Odyssey đã bị đối thủ của mình bỏ xa. Dù mang trên mình mác xe nhận danh hiệu có nhiều xe bán chạy nhất thị trường Việt nhưng lại chứng kiến "chuyên cơ mặt đất" MPV hạng sang Toyota Alphard nằm trong danh sách đội sổ thị trường Việt với doanh số 0 xe bán ra trong tháng 3 vừa qua. Mặc dù là xe nhập khẩu nhưng Alphard không bị ảnh hưởng nhiều từ nghị định 116 mà chủ yếu do mức giá lên tới 3,5 tỷ đồng (cao hơn cả Honda Odyssey) khiến mẫu xe này không được lòng người tiêu dùng Việt. Toyota Yaris được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan hướng tới các đối tượng bao gồm cả Nam và nữ tuổi tầm 25-40 tuổi thành đạt sớm với mục đích sử dụng để đi làm, đi chơi, đi thể thao... Tuy nhiên, với doanh số 0 xe bán ra trong tháng 3 vừa qua đã đưa Yaris về một trong những top xe ế ẩm thị trường Việt. Giá xe Toyota Land Cruiser Prado quá cao so với các đối thủ, khiến các khách hàng ngày dần chuyển sang những chiếc xe Đức hay Anh quốc... Trong tháng 3/2018 vừa qua, Land Cruiser Prado không bán được chiếc xe nào ra thị trường Việt. Với giá gần 4 tỷ đồng sẽ có nhiều lựa chọn hợp lý hơn Toyota Land Cruiser tại thời điểm hiện tại. Chiếc xe SUV cỡ lớn Nhật Bản đang dần nằm ngoài cuộc chơi với các đối thủ cùng phân khúc khi chỉ bán ra 0 xe. Người tiêu dùng đang có xu hướng chọn những dòng xe nhỏ nhưng đủ dùng hơn là những động cơ V8 4.6 lít "uống xăng như nước". Nguyên nhân trực tiếp Toyota Fortuner sụt giảm doanh số được lý giải do Nghị định 116 ban hành về quy định nhập khẩu ôtô đã ảnh hưởng trực tiếp đến xe nhập khẩu về Việt Nam trong đó có Fortuner bởi mẫu xe này nhập từ Indonesia - chính vì vây, trong tháng 3/2018 vừa quakhông có chiếc xe nào đến được tay người tiêu dùng. Không kém cạnh các đối thủ trong cuộc đua về giá, mới đây GM Việt Nam giảm giá mẫu SUV cỡ nhỏ Chevrolet Trax xuống còn 679 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 2 vừa qua mẫu xe này không abns được 1 chiếc nào chiếc và thường xuyên lọt vào danh sách xe ế nhất tại Việt Nam. Từng là mẫu xe "hot" ở phân khúc sedan hạng C. Song, sự cạnh tranh khốc liệt của Mazda3 khiến cho Honda Civic mới dần hụt hơi do "đeo mác" nhập khẩu giá cao. Trong tháng 3/2018 Civic không bán được chiếc nào. Video: Bàn tròn: Dự báo thị trường ôtô Việt Nam năm 2018.

