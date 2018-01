Xe ôtô Nga UAZ Hunter mui trần giá 565 triệu tại Hà Nội

Mới đây, UAZ Việt Nam đã chính thức đem về phiên bản mui bạt của chiếc SUV Hunter, bổ xung thêm vào lựa chọn so với bản mui cứng bán trước đó (gồm máy xăng và máy dầu). Đây cũng chính là lô xe ôtô Nga UAZ Hunter mới, đã kịp về thị trường Việt Nam trước thềm năm mới 2018 phục vụ khách hàng. Mang dáng vẻ đầy chất bụi bặm nhờ thiết kế khung chắn gió phía trước gập được xuống nắp ca-pô đúng kiểu nhà binh và khung căng bạt chạy thẳng từ dưới sàn xe ở cột B, UAZ Hunter mui trần hiện được xem là mẫu xe địa hình duy nhất tại Việt Nam sản xuất mới còn có thiết kế này. Ngoài thiết kế mui trần tháo lắp tay và phần đuôi mở bằng chốt khóa vặn truyền thống, UAZ Hunter diesel có vẻ ngoài không khác biệt so với bản máy xăng 2.7L đã ra mắt khách hàng Việt Nam vào tháng 10/2016. Chiếc xe vẫn giữ các tính năng off-road từ mẫu UAZ cổ điển của thập niên 70. Xe có kích thước (Dài x Rộng x Cao) tương ứng là (4.100 x 1.730 x 2.010)mm, chiều dài cơ sở 2.380mm, khoảng sáng gầm xe 210mm và khả năng lội nước sâu 500mm. Để tăng thêm tính năng địa hình và vẻ ngoài mạnh mẽ cho chiếc xe, nhà phân phối đưa thêm lựa chọn lốp địa hình 265/75/R16 bên cạnh lốp nguyên bản 225/65/R16. Bên trong, tương tự bản mui kín, nội thất của xe gần như kế thừa truyền thống cũ của mẫu 469 – một chiếc xe địa hình với tiêu chí offroad. Sàn xe thoát nước nhanh là một ưu điểm của mẫu xe này. Vị trí ghế lái xe cao giúp kiểm soát tốt tình huống trên đường, cải thiện khả năng lái và làm tăng mức độ an toàn trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt, hàng ghế sau của xe có thể ngả phẳng 180 độ tạo thành thùng chở hàng không thua kém dòng bán tải và khá ngầu nếu kết hợp việc không căng bạt. Vô-lăng và các cần gạt xi-nhan, điều khiển gạt nước đã được làm lại, phù hợp xu hướng mới. Người điều khiển dễ dàng vận hành nhờ có thêm trợ lực dầu. Mẫu xe UAZ Hunter phiên bản mới này vẫn kế thừa thiết kế cửa lấy gió ngoài đóng/mở phía trên ca-pô, đồng thời sẵn có hệ thống sấy ca-bin lấy sức nóng từ buồng động cơ. UAZ Việt Nam có thêm option điều hòa cho khách hàng có nhu cầu cho cả bản mui kín và mui trần. Phiên bản Hunter mui trần sử dụng động cơ diesel tại Việt Nam được hãng xe Nga UAZ cung cấp cỗ máy dung tích 2.2L, sử dụng công nghệ phun Common Rail giảm độ ồn và nhiều phụ tùng của hãng Bosch, công suất 114 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 130km/h. Kết hợp với động cơ này là hộp số sàn 5 tốc độ giúp UAZ Hunter vận hành linh hoạt trên đường. Bên cạnh đó, hộp số phụ sẵn sàng giúp người lái off-road với chế độ cài cầu 4H, 4L. Theo nhà sản xuất công bố, xe tiêu thụ nhiên liệu khoảng 9,5 lít/100km trong điều kiện đường hỗn hợp. Mức giá của các phiên bản UAZ Hunter mui trần có hai lựa chọn động cơ gồm máy xăng 2.7L giá 465 triệu đồng và máy dầu 2.2L có giá 565 triệu đồng, chưa bao gồm tiền bạt phủ. Trong đó, phiên bản máy dầu đắt hơn 100 triệu ngay lập tức nhận được sự quan tâm của khách hàng. Video: Nữ sinh "bẻ gẫy sừng trâu" cầm lái xe ôtô UAZ.

