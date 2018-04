Xe ôtô Mitsubishi điện "siêu sạch" lăn bánh tại Đà Nẵng

Vừa qua, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) đã chính thức bàn giao 2 chiếc xe ôtô điện Mitsubishi là i-MiEV và 2 chiếc Outlander PHEV và hai bộ sạc nhanh cho Sở Công Thương TP. Đà Nẵng (DOIT). Sau 3 tháng kể từ ngày ký kết biên bản ghi nhớ với Bộ Công Thương về dự định nghiên cứu phát triển ôtô điện tại Việt Nam, đây là bước đi tiếp theo của MMC về việc thúc đẩy triển khai xe điện tại nước ta. Những mẫu xe điện mới này sẽ giúp MMC và DOIT nghiên cứu ứng dụng công nghệ xe ôtô điện tại Việt Nam để giảm khí thải CO2, sử dụng tại các điểm du lịch ở địa phương, đặc biệt xung quanh thành phố Đà Nẵng và di sản văn hóa thế giới Hội An. Vào năm ngoái, các trạm sạc điện dành cho ôtô đầu tiên đã chính thức được khánh thành tại TP. Đà Nẵng. Những chiếc xe ôtô Mitsubishi i-MiEV cũng đã bắt đầu được chạy thử từ khi đó cho đến nay và được đánh giá đem lại kết quả tốt, đặc biệt với mội trường. Outlander là mẫu xe quen với người tiêu dùng Việt Nam. Phiên bản động cơ hybrid có chút khác biệt ở cản trước và vành xe. Sự kết hợp giữa động cơ xăng dung tích 2 lít với mô-tơ điện cho tổng công suất 195 mã lực. Phạm vị hoạt động của mẫu xe Mitsubishi Outlander PHEV lên tới hơn 50 km sau một lần sạc. Đây là mẫu xe an toàn hàng đầu tại Mỹ với chứng nhận Top Safety Pick 2018, và 4 năm liên tục đạt Top Safety Pick Plus từ tổ chức IIHS (Insurance Institude for Highway Safety) của Mỹ. Mitsubishi i-MiEV sử dụng động cơ điện với công suất tương đương 63 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Quãng đường di chuyển sau một lần sạc là 160 km theo chuẩn Nhật và 100 km theo chuẩn EPA. Mitsubishi Motors là thương hiệu dẫn đầu trên thế giới về dòng xe hybrid sạc điện, tiếp tục mở rộng việc triển khai ôtô điện trong khu vực ASEAN. Hiện, MMC đã bán hơn 150.000 xe điện và xe hybrid sạc điện trên khắp thế giới (trong đó hơn 144.000 mẫu xe là Outlander PHEVs) Video: Trạm sạc ôtô điện đầu tiên ở Việt Nam tại Đà Nẵng.

