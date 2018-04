Xe ôtô Malaysia giá chỉ 206 triệu khiến dân Việt phát thèm

Hãng xe ôtô Perodua nội địa của Malaysia vừa chính thức trình làng mẫu sedan cỡ nhỏ Perodua Bezza GXtra 2018, mẫu xe ôtô Malaysia giá rẻ mới này mang cái tên GXtra mới. Chiếc xe sedan này sẽ chính thức thay thế cho phiên bản 1.0 Standard G từng ra mắt vào cuối năm 2016. Đây là mẫu xe sedan thứ hai của nhãn hiệu ôtô Perodua tại Malaysia. Xe đặt tên theo từ "beza", có nghĩa là "khác biệt" trong tiếng Malaysia. Xe có tỷ lệ nội địa hóa lên đến 95% và được phát triển dựa trên nền tảng của Perodua Axia với chiều dài cơ sở 2.455 mm, chiều dài tổng thể 4.150 mm, chiều rộng 1.620 mm và chiều cao 1.510 mm. Trên phiên bản sedan Perodua BezzaGXtra mới này, nhiều trang bị đã được nâng cấp so với người tiền nhiệm, bao gồm viền cửa, mặt ca-lăng và tay nắm cửa mạ crôm. Màu ngoại thất Ocean Blue mới cũng được thêm vào, tương tự như trên phiên bản 1.3L Bezza cao cấp hơn. Thiết kế phần đầu và đuôi xe không thay đổi nhiều so với trước, chỉ được nâng cấp một số chi tiết giúp ngoại hình xe ấn tượng hơn. Ngoài ra, Bezza GXtra còn được trang bị cốp xe khá lớn với dung tích lên đến 508 lít. Perodua Bezza GXtra 2018 có thiết kế thân xe với những đường "nhấn nhá" khá đẹp mắt. Trên phiên bản mới này nó vẫn được trang bị bộ mâm hợp kim 8 chấu màu sáng, kích cỡ 14 inch như người tiền nhiệm. Là môt chiếc xe sedan giá rẻ, chính vì vậy nội thất Perodua Bezza GXtra thiết kế đơn giản như khá đầy đủ, bao gồm; ghế ngồi bọc nỉ, vô lăng bọc Polyurethane,... nhiều trang bị cũng đã được thêm vào so với người tiền nhiệm như; viền cửa, mặt ca-lăng và một số chi tiết được mạ crôm. Các chi tiết màu đen piano cũng đã được áp dụng trên bảng điều khiển, dàn âm thanh với cổng USB đi kèm tính năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông mình cũng được trang bị sẵn trên mẫu xe mới này. Các trang bị khác dành cho Bezza GXtra bao gồm gương chỉnh tay, ghế sau gập 60:40, cửa kính điện, túi khí kép, hệ thống phanh ABS và phân bổ lực phah điện tử EBD. Nếu muốn có hệ thống cân bằng điện tử VSC, khách hàng sẽ phải lựa chọn phiên bản 1.3 cao cấp hơn. Perodua Bezza GXtra mới sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 1.0 lít, cho công suất tối đa 67 mã lực. Động cơ này sẽ đi cùng với 2 tùy chọn hộp số là số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp với hệ thống dẫn động cầu trước. Tại thị trường Malaysia, Perodua Bezza GXtra sẽ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios và Honda City. Các khách hàng có thể mua mẫu xe sedan giá rẻ này với giá từ 35.500 RM (khoảng 206 triệu đồng) với trang bị hộp số sàn và 37.500 RM (khoảng 218 triệu đồng) cho bản số tự động. Video: Ra mắt xe sedan Perodua Bezza GXtra 2018 tại Malaysia.

