Xe ôtô Honda nào bán chạy nhất tại thị trường Việt?

Trong năm 2016 vừa qua, Honda Việt Nam đã kỷ niệm 10 năm hoạt động của chi nhánh xe ôtô. Trong năm 2016, Honda ôtô Việt Nam đã bán được tổng cộng 11.501 xe ôtô tại thị trường Việt, trong đó riêng tháng 12 doanh số của hãng là 1334 xe, đạt mức tăng trưởng 38% so với năm trước. Con số này lớn hơn mức tăng trưởng 27% của toàn thị trường. Trong đòng sản phẩm của Honda ôtô hiện tại, mẫu sedan hạng B Honda City góp phần lớn nhất vào tổng doanh số của năm 2016 khi hãng đã bán được tới 5780 xe trong cả năm. Dù vẫn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ, đặc biệt là Toyota Vios nhưng trong năm 2016, Honda City đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong phân khúc, lên tới 81% so với năm 2015. Phiên bản Honda City mới đang được bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 6, ra mắt lần đầu trên Thế giới vào năm 2013. Trong năm 2016, Honda chỉ bổ sung thêm cho City phiên bản tùy chọn với bộ phụ kiện bodykit thể thao Modulo, trong khi giữ nguyên thông số kỹ thuật và trang bị của phiên bản 2015. Xếp sau Honda City về doanh số là mẫu crossover hạng C Honda CR-V với tổng doanh số năm 2016 đạt 5101 chiếc - tăng trưởng 13% so với năm mới. Doanh số của CR-V đạt được là nhờ vào sự xuất hiện của phiên bản CR-V 2.4l cao cấp vào tháng 4/2016. Phiên bản CR-V được Honda bán ở Việt Nam hiện đang thuộc thế hệ thứ 4 của chiếc xe. Vào cuối năm 2016 trên thị trường Thế giới, Honda cũng đã ra mắt thế hệ CR-V thứ 5 hoàn toàn mới, được "lột xác" từ trong ra ngoài. Tuy nhiên thời gian phiên bản này xuất hiện tại Việt Nam vẫn là một dấu hỏi. Vào đầu năm nay, Honda Việt Nam đã đem mẫu sedan hạng D Accord phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) về Việt Nam vào khoảng tháng 3 từ Thái Lan, chỉ sau khi mẫu xe này ra mắt thị trường Thái vào tháng 2. mẫu xe này. Tuy nhiên phải tới tháng 5/2016, mẫu xe này mới được công bố giá bán chính thức là 1,47 tỷ đồng - ngang với phiên bản cũ. Với thiết kế được sửa đổi hiện đại hơn và thêm nhiều trang bị tiện nghi trong khoang lái, tính đến hết tháng 12/2016, doanh số cộng dồn của Honda Accord kể từ khi được ra mắt vào tháng 5/2016 đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, không có con số chính xác về doanh số của chiếc xe. Bên cạnh Honda Accord, mẫu MPV 7 chỗ Odyssey là 1 trong số 3 mẫu xe được Honda nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Trưng bày lần đầu tại triển lãm ôtô Việt Nam 2015, tuy nhiên phải tới tháng 3/2016 Odyssey mới chính thức có mặt ở thị trường Việt. Tại Việt Nam, mẫu xe này cũng có rất ít đối thủ khi chỉ có Kia Sedona và Mercedes V-Class có thể được xếp chung vào thành phân khúc "xe đa dụng hạng sang". Với trên 50% thị phần, Honda Odyssey đang là mẫu xe dẫn đầu phân khúc nhưng cũng giống như Accord, doanh số chính xác của chiếc xe là một bí ẩn. Tuy nhiên nhiều khả năng doanh số của Odyssey đạt mức thấp nhất trong số các dòng xe ôtô Honda tại Việt Nam do cũng giống như trên Thế giới, người tiêu dùng hiện đang có xu hướng lựa chọn những chiếc SUV/crossover đa dụng thay vì MPV. 10 năm trước, Honda Civic là mẫu xe đầu tiên được Honda phân phối tại thị trường Việt Nam và vào tháng 10/2016 tại triển lãm ôtô Việt Nam, thế hệ thứ 10 của dòng sedan này cũng chính là mẫu xe mới cuối cùng được Honda tung ra trong năm 2016. Civic thế hệ thứ 10 được "lột xác" hoàn toàn so với thế hệ cũ, đặc biệt được trang bị động cơ VTEC Turbo 1.5l lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Mặc dù phải tới tháng 1/2017 Honda mới chính thức giao xe cho khách hàng nhưng kết thúc năm 2016, mẫu xe này đã thu hút được sự thu hút sự quan tâm lớn với hơn 1.500 khách hàng tiềm năng cùng hàng trăm đơn đặt hàng được ký kết. Mức giá của Civic thế hệ mới được dự đoán là khoảng 950 triệu đồng - cao hơn khá nhiều so với các đối thủ thuộc phân khúc sedan hạng C.

