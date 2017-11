Xe ôtô Honda CR-V là mẫu SUV tốt nhất năm 2018

Được đánh giá là mẫu SUV toàn diện nhất phân khúc với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, thiết kế, chi tiết và thực dụng, mẫu xe ôtô Honda CR-V 2018 đã được vinh danh là mẫu xe SUV của năm do tạp chí uy tín Motor Trend bình chọn và trao giải (2018 Motor Trend SUV of the Year). Theo các chuyên gia, Honda đã giữ vững vị trí của mình bằng cách chăm chút cho từng chi tiết của CR-V mới. Những dòng xe khác cũng có rất nhiều điểm mạnh nhưng chúng lại không kết hợp một cách hài hòa và thống nhất như cách mà chiếc CR-V làm được. Nhờ đó, nó đã vượt qua 23 ứng viên để trở thành mẫu xe SUV của năm 2018. Về thiết kế, CR-V lớn hơn và rộng rãi hơn hẳn phiên bản trước và những đường nét của xe được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên một vẻ ngoài rất nam tính và chắc chắn. Động cơ tăng áp 1.5 L trên CR-V được đánh giá cao bởi dung tích nhỏ và tiết kiệm nhưng lại sản sinh công suất mạnh mẽ lên đến 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 242 Nm. Trong khi đó bản rẻ tiền nhất sử dụng động cơ 2.4L cho công suất cực đại 184 mã lực và mô men xoắn 244 Nm, đây cũng là dòng động cơ cũ đang sử dụng cho CR-V hiện tại ở Việt Nam. Cả hai loại động cơ này đều sẽ đi kèm với hộp số tự động CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn, hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD tuỳ chọn. Theo thử nghiệm và đánh giá thực tế của Motor Trend, chiếc Honda CR-V có thể đạt mức tiêu hao nhiên liệu 10.55 L/100km trên đường cao tốc. Khoang nội thất của mẫu xe Honda CR-V mới lại được Motor Trend đánh giá cao bởi sự tiện dụng và nhiều khoảng trống, cho phép không gian đầu và không gian để chân thực sự rộng rãi kể cả đối với người lớn. Cửa sau của CR-V mở lớn, cho phép người dùng dễ dàng ra vào. Cửa gió sau với 2 ổ cắm USB khá phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. Chưa kể đến khoang hành lý nay đã lớn hơn trước với 2.146/1.110 L. Cửa khoang hành lý thêm chức năng đóng/mở bằng cảm biến dưới gầm xe. Honda CR-V đề cao các tính năng an toàn hỗ trợ cho người lái khi sở hữu hệ thống an toàn Honda Sensing hỗ trợ người lái giữ làn đường, điều khiển hành trình và giảm va chạm cũng như những tính năng hàng đầu như cảnh báo tài xế mất tập trung, đèn pha tự động cụp khi có xe đối điện. Tính năng Cruise Control thông minh bám theo xe phía trước ngay cả ở tốc độ thấp, hỗ trợ khởi hành êm ái, cảnh báo có xe cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù. Honda CR-V 2017 trang bị khung gầm thiết kế mới hoàn toàn, giúp xe xử lý nhanh và chuẩn xác hơn. Hệ thống treo ở phía trước và đa liên kết ở phía sau, được điều chỉnh làm giảm ma sát ở giảm chấn. Tại thị trường Việt Nam, mẫu crossover này mới được ra mắt vào giữa tháng 11/2017 vừa qua với phiên bản 7 chỗ. Honda CR-V 2018 mới sẽ được bán tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ tháng 1/2018, với 5 tùy chọn màu sắc. Hiện hãng xe Honda vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho các phiên bản nhưng chắc chắn không quá 1,1 tỷ đồng. Video: Honda CRV 2017 với thiết kế mới đầy ấn tượng ngày ra mắt.

Được đánh giá là mẫu SUV toàn diện nhất phân khúc với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, thiết kế, chi tiết và thực dụng, mẫu xe ôtô Honda CR-V 2018 đã được vinh danh là mẫu xe SUV của năm do tạp chí uy tín Motor Trend bình chọn và trao giải (2018 Motor Trend SUV of the Year). Theo các chuyên gia, Honda đã giữ vững vị trí của mình bằng cách chăm chút cho từng chi tiết của CR-V mới. Những dòng xe khác cũng có rất nhiều điểm mạnh nhưng chúng lại không kết hợp một cách hài hòa và thống nhất như cách mà chiếc CR-V làm được. Nhờ đó, nó đã vượt qua 23 ứng viên để trở thành mẫu xe SUV của năm 2018. Về thiết kế, CR-V lớn hơn và rộng rãi hơn hẳn phiên bản trước và những đường nét của xe được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên một vẻ ngoài rất nam tính và chắc chắn. Động cơ tăng áp 1.5 L trên CR-V được đánh giá cao bởi dung tích nhỏ và tiết kiệm nhưng lại sản sinh công suất mạnh mẽ lên đến 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 242 Nm. Trong khi đó bản rẻ tiền nhất sử dụng động cơ 2.4L cho công suất cực đại 184 mã lực và mô men xoắn 244 Nm, đây cũng là dòng động cơ cũ đang sử dụng cho CR-V hiện tại ở Việt Nam. Cả hai loại động cơ này đều sẽ đi kèm với hộp số tự động CVT, dẫn động cầu trước tiêu chuẩn, hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD tuỳ chọn. Theo thử nghiệm và đánh giá thực tế của Motor Trend, chiếc Honda CR-V có thể đạt mức tiêu hao nhiên liệu 10.55 L/100km trên đường cao tốc. Khoang nội thất của mẫu xe Honda CR-V mới lại được Motor Trend đánh giá cao bởi sự tiện dụng và nhiều khoảng trống, cho phép không gian đầu và không gian để chân thực sự rộng rãi kể cả đối với người lớn. Cửa sau của CR-V mở lớn, cho phép người dùng dễ dàng ra vào. Cửa gió sau với 2 ổ cắm USB khá phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. Chưa kể đến khoang hành lý nay đã lớn hơn trước với 2.146/1.110 L. Cửa khoang hành lý thêm chức năng đóng/mở bằng cảm biến dưới gầm xe. Honda CR-V đề cao các tính năng an toàn hỗ trợ cho người lái khi sở hữu hệ thống an toàn Honda Sensing hỗ trợ người lái giữ làn đường, điều khiển hành trình và giảm va chạm cũng như những tính năng hàng đầu như cảnh báo tài xế mất tập trung, đèn pha tự động cụp khi có xe đối điện. Tính năng Cruise Control thông minh bám theo xe phía trước ngay cả ở tốc độ thấp, hỗ trợ khởi hành êm ái, cảnh báo có xe cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù. Honda CR-V 2017 trang bị khung gầm thiết kế mới hoàn toàn, giúp xe xử lý nhanh và chuẩn xác hơn. Hệ thống treo ở phía trước và đa liên kết ở phía sau, được điều chỉnh làm giảm ma sát ở giảm chấn. Tại thị trường Việt Nam , mẫu crossover này mới được ra mắt vào giữa tháng 11/2017 vừa qua với phiên bản 7 chỗ. Honda CR-V 2018 mới sẽ được bán tại thị trường Việt Nam bắt đầu từ tháng 1/2018, với 5 tùy chọn màu sắc. Hiện hãng xe Honda vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho các phiên bản nhưng chắc chắn không quá 1,1 tỷ đồng. Video: Honda CRV 2017 với thiết kế mới đầy ấn tượng ngày ra mắt.