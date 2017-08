Xe ôtô giá rẻ Suzuki Celerio "ế chỏng chơ" tại Úc

Trái ngược với sự phát triển tăng trưởng mạnh mẽ tại hai thị trường Thái Lan và Indonesia. Mẫu xe ôtô Suzuki Celerio cỡ nhỏ, giá rẻ đang đứng trước nguy cơ bị khai tử tại thị trường Úc do doanh số tụt giảm nghiêm trọng trong thời gian vừa qua. Cụ thể, chỉ tính riêng trong tháng 7/2017 Suzuki chỉ bán được 4 chiếc Celerio và tính tổng cộng trong 7 tháng đầu năm 2017, doanh số chỉ đạt 141 xe. Hiện số xe bán ra giảm 86,2% và 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chia sẻ trên trang tin về xe hơi mang tên CarAdvice, ông Andrew Moore, Giám đốc của Suzuki tại Úc cho biết: “Doanh số bị sụt giảm là yếu tố chính khiến mẫu xe cỡ nhỏ nhất của hãng này bị khai tử. Hiện nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe cỡ nhỏ đang giảm mạnh, do đó phía chúng tôi sẽ không nhập khẩu mẫu Celerio nữa”. Suzuki Celerio là một trong những mẫu xe giá rẻ tại thị trường Úc, với giá khởi điểm 12.990 USD. Xe được trang bị khối động cơ xăng 1.0 lít 3 xi-lanh, sản sinh công suất 50 kW và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động CVT. Trong khi đó, đây là mẫu xe vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua triển lãm VMS 2017 diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua. Hiện mẫu xe này đang là tâm điểm quan tâm của khách hàng trong nước bởi kiểu dáng thanh lịch, nhỏ gọn và mức giá bán dự kiến “khá mềm”. Suzuki Celerio được trang bị động cơ 3 xi lanh, dung tích 1.0 lít, công suất tối đa 68 mã lực và mô men xoắn cực đại 89 Nm, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2. Trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh và dây đai an toàn ở ghế lái. Hiện tại, Suzuki ôtô Việt Nam vẫn chưa tiết lộ giá bán của Celerio, nhưng rất có thể đây sẽ là một trong những mẫu xe rẻ nhất thị trường Việt bởi giá xe tại Ấn Độ và Thái Lan lần lượt chỉ từ 6.250 USD (tương đương 143 triệu đồng) và 10.940 USD (khoảng 251 triệu đồng).

