Xe ôtô giá rẻ Mitsubishi Mirage chỉ 345 triệu tại VN

Bước sang năm 2018, Mitsubishi Việt Nam đã cắt gần như toàn bộ ưu đãi đối với giá xe, bao gồm cả xe nhập khẩu lẫn lắp ráp trong nước. Trong tháng 5/2018 này, ngoài việc mẫu xe đăt tiền Mitsubishi Pajero giảm giá lên tới 164 triệu đồng - thì thu hút khách hàng hơn cả chính là phiên bản xe giá rẻ Mitsubishi Mirage MT Eco. Cụ thể, mẫu xe ôtô gia đình cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu Mitsubishi Mirage MT Eco (phiên bản số sàn thấp nhất) tại thị trường Việt Nam vừa tiếp tục được giảm giá tới 25 triệu đồng trong tháng 5/2018, giúp giá bán xe hiện chỉ còn 345 triệu đồng nhằm cạnh trang với các đối thủ. Mitsubishi Mirage mới là mẫu xe với kiểu dáng hatchback thuộc dòng xe có thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là giá khá "mềm". Mẫu xe này hiện được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai i20, Suzuki Swift, Ford Fiesta hay Mazda 2 tại thị trường ôtô Việt. Là phiên bản nâng cấp vòng đời mới, Mirage mới vẫn được nhà sản xuất Mitsubishi giữ nguyên thiết kế tổng thể, nó chỉ được thay đổi nhẹ ở một số chi tiết. Cụm lưới tản nhiệt và cản trước đã được thay đổi hoàn toàn với các chi tiết viền crôm, nắp ca-pô với các đường gân mạnh mẽ hơn người tiền nhiệm. Mitsubishi Mirage phiên bản nâng cấp có kích thước tổng thể thay đổi một chút so với phiên bản hiện hành. Cụ thể kích thước tương ứng với (Dài x Rộng x Cao) làn lượt là 3,795 x 1,665 x 1,510 (mm). Bên cạnh đó, chiều dài tổng thể của xe đã được tăng lên 85 mm so với phiên bản đời trước, khá phù hợp khi di chuyển trong đô thị. Bên trong nội thất, vô lăng của xe đã được thiết kế lại và sử dụng vật liệu da cùng ốp nhựa đen bóng. Cụm đồng hồ trung tâm thiết kế mới với tông màu sáng sủa và thời trang hơn so với trước đây. Điểm đặc biệt ở Mirage mới chính là đèn báo tiết kiệm nhiên liệu Eco được bổ sung thêm. Mitsubishi Mirage MT Eco, một số chi tiết như vô lăng của xe không được trang bị các nút bấm đa dụng, khoá điện không được trang bị nút bấm... như phiên bản đủ. Tuy nhiên một số trang bị đi kèm vẫn tạm đủ cho người dùng như; kết nối Bluetooth, USB, AUX, điều hoà... Mitsubishi Mirage MT Eco mới được trang bị khối động cơ MIVEC 1.2 giống như phiên bản cũ. Động cơ cho công suất cực đại 77 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm, đi kèm hộp số tay 5 cấp. Các trang bị an toàn được trang bị trên xe như: khung xe RISE, 2 túi khí và hệ thống căng đai tự động, dây an toàn cho tất cả các hàng ghế... Mirage là mẫu xe tốt và luôn được đánh giá cao tại thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, nó lại gặp nhiều bất lợi trước các đối thủ cùng phân khúc tại Việt Nam. Lý do có thể kể đến như; thiết kế của xe đơn giản, thô và già cỗi, không chịu làm mới. Chế độ chăm sóc khách hàng sau bán hàng của Mitsubishi tại Việt Nam bị người tiêu dùng đánh giá thấp. Video: Xem chi tiết xe ôtô giá rẻ Mitsubishi Mirage MT EcoEco.

