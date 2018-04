Chính nhờ thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng lội nước cực đỉnh mà chiếc xe ôtô điện Fomm One cỡ nhỏ ngay khi mới ra mắt tại triển lãm ôtô Bangkok đã nhận được đến 200 đơn đặt hàng. Chiếc xe này có bốn chỗ ngồi. Kích thước cụ thể dài 2.495 mm, rộng 1.295 mm và cao 1.550 mm. Trọng lượng 460 kg. Fomm TC9 trang bị 2 động cơ điện đặt trong 2 bánh trước, mỗi động cơ có công suất 6,7 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. FOMM One là mẫu xe ôtô điện lội nước cỡ nhỏ giá rẻ dự kiến sẽ được bán tại Thái Lan vào đầu năm 2019 với mức giá ưu đãi 599.900 baht (khoảng 438 triệu đồng). Nhìn tổng quan cấu tạo bên trong chiếc xe. Dung lượng pin của xe TC9 đã được nâng từ mức 100km lên tới 160km và vô-lăng đổi từ kiểu tay cầm giống xe máy sang dạng tay nắm của ôtô. Xe còn có nhiều phiên bản màu sắc nổi bật. FOMM One được chế tạo như một mẫu xe ôtô giá rẻ, có mùi nhựa khó chịu. Xe chỉ có 1 bàn đạp cho phanh, người lái sẽ phải dùng lẫy gẩy số trên vô-lăng nếu muốn tăng tốc. FOMM One nặng 630 kg, sử dụng pin lithium-ion 12 kWh nạp năng lượng cho 2 động cơ 5 kW trong bánh xe trước. Nhờ khả năng chống nước xâm nhập, chiếc xe có thể lội nước thoải mái, thích hợp với các đô thị ngập lụt vào mùa mưa ở Đông Nam Á. Video: Xe ôtô điện lội nước giá chỉ 438 triệu đồng ở Thái Lan.

Chính nhờ thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng lội nước cực đỉnh mà chiếc xe ôtô điện Fomm One cỡ nhỏ ngay khi mới ra mắt tại triển lãm ôtô Bangkok đã nhận được đến 200 đơn đặt hàng. Chiếc xe này có bốn chỗ ngồi. Kích thước cụ thể dài 2.495 mm, rộng 1.295 mm và cao 1.550 mm. Trọng lượng 460 kg. Fomm TC9 trang bị 2 động cơ điện đặt trong 2 bánh trước, mỗi động cơ có công suất 6,7 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. FOMM One là mẫu xe ôtô điện lội nước cỡ nhỏ giá rẻ dự kiến sẽ được bán tại Thái Lan vào đầu năm 2019 với mức giá ưu đãi 599.900 baht (khoảng 438 triệu đồng). Nhìn tổng quan cấu tạo bên trong chiếc xe. Dung lượng pin của xe TC9 đã được nâng từ mức 100km lên tới 160km và vô-lăng đổi từ kiểu tay cầm giống xe máy sang dạng tay nắm của ôtô. Xe còn có nhiều phiên bản màu sắc nổi bật. FOMM One được chế tạo như một mẫu xe ôtô giá rẻ , có mùi nhựa khó chịu. Xe chỉ có 1 bàn đạp cho phanh, người lái sẽ phải dùng lẫy gẩy số trên vô-lăng nếu muốn tăng tốc. FOMM One nặng 630 kg, sử dụng pin lithium-ion 12 kWh nạp năng lượng cho 2 động cơ 5 kW trong bánh xe trước. Nhờ khả năng chống nước xâm nhập, chiếc xe có thể lội nước thoải mái, thích hợp với các đô thị ngập lụt vào mùa mưa ở Đông Nam Á. Video: Xe ôtô điện lội nước giá chỉ 438 triệu đồng ở Thái Lan.