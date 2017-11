Xe ôtô của tỷ phú Jack Ma có giá từ 496 triệu đồng

Vào đầu năm 2016 vừa qua, thương hiệu Alibaba của “ông trùm” thương mại điện tử Jack Ma đã vượt qua Walmart và trở thành nhà bán lẻ lớn nhất thế giới. Ngoài ngôi vị dẫn đầu trong lĩnh vực cung ứng các mặt hàng bán lẻ, Alibaba còn mang tham vọng gia nhập thị trường ôtô. Và mẫu xe ôtô của Jack Ma mang cái tên internet Roewe RX5. Alibaba đã dùng cụm từ “xe Internet” để giới thiệu về Roewe RX5. Nghe có vẻ khó hiểu, nhưng trên thực tế, đây là một chiếc xe hơi mang dáng dấp một chiếc crossover thông thường. Thật ra, cụm “xe Internet” chỉ là một cách diễn đạt khác của “ôtô có hệ thống thông tin giải trí”. Tuy nhiên, một mình Alibaba thì chưa đủ lực để có thể tự tạo ra một mẫu xe internet, mà phải hợp tác với đối tác đồng hương là hãng SAIC, một công ty chuyên sản xuất ôtô do nhà nước làm chủ tại Trung Quốc. Theo ông “trùm bán lẻ” Alibaba cho hay, mẫu xe SUV Roewe RX5 được ra đời sau hơn 1 năm phát triển và thử nghiệm cùng với đối tác SAIC. Alibaba cũng tự tin khẳng định Roewe RX5 là một phần trong kế hoạch “biến xe hơi từ phương tiện di chuyển thành thiết bị kết nối”. “Sự khác biệt giữa xe Internet và ôtô truyền thống nằm ở hệ điều hành thông minh như YunOS. Hệ điều hành sẽ nâng cao trải nghiệm của người dùng thay vì chỉ dừng ở mức lái xe. Các hệ điều hành thông minh sẽ trở thành động cơ thứ hai của xe trong khi dữ liệu chính là loại nhiên liệu mới”, ông Wang Jian, chủ tịch hội đồng công nghệ của Alibaba, phát biểu. Điểm “đặc biệt” của “xe internet” Roewe RX5 được nằm bên trong khoang lái của chiếc xe. Tại đây, Roewe RX5 được trang bị công nghệ OS’Car của Alibaba, sử dụng hệ điều hành YunOS. Đây là hệ điều hành được dùng cho một số thiết bị gia đình thông minh khác như tủ lạnh, điều hòa không khí và máy hút bụi tự động. Thương hiệu Alibaba cũng khẳng định YunOS là hệ điều hành mở để các công ty khác cung cấp dịch vụ thông qua Roewe RX5. “Trùm bán lẻ” của Trung Quốc nhắm đến mục tiêu kết nối toàn bộ xe hơi với hệ sinh thái Internet of Things (IoT). Làm như vậy, xe hơi có thể chia sẻ dữ liệu với nhau để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Alibaba khẳng định Roewe RX5 sẽ cho phép người lái sử dụng hệ sinh thái thương mại điện tử của hãng để sử dụng các dịch vụ khác nhau. Ví dụ, người lái có thể đăng ký và trả tiền thuê chỗ đỗ xe, mua xăng hoặc cà phê bằng ứng dụng Alipay tại những địa điểm bán lẻ. Chưa hết, Roewe RX5 còn có thể lưu trữ “tài khoản Internet” riêng cho mỗi người lái khác nhau như đưa ra các gợi ý về nhạc, nhiệt độ điều hòa hoặc nhà hàng dựa trên dữ liệu từ các hành trình trước đó. Những tính năng đáng chú ý khác của Roewe RX5 bao gồm ra lệnh bằng giọng nói, định vị, 3 màn hình LED và camera 360 độ có thể tách rời để quay lại hành trình hoặc chụp ảnh “tự sướng”. “Trong tương lai, chúng tôi hi vọng xe kết nối Internet có thể trở thành nền tảng vững chắc cho việc phát triển giao thông và thành phố thông minh”, ông Jian cho biết thêm. Roewe RX5 sử dụng động cơ xăng tăng áp như xe bình thường. Cụ thể, Roewe RX5 có 2 tùy chọn động cơ xăng với dung tích 1,5 và 2.0 lít. Giá bán khởi điểm của mẫu xe Roewe RX5 tại Trung Quốc là 148.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 496 triệu đồng). Cuối cùng, tập đoàn bán lẻ của “ông trùm” thương mại điện tử Jack Ma khẳng định Roewe RX5 sẽ là mẫu xe thông minh sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới.

