Xe ôtô Chevrolet tại Việt Nam giảm giá tháng 4/2018

Trong tháng 4/2018, GM Việt Nam đã giảm giá ôtô Chevrolet. Mặc dù giá bán niêm yết một số mẫu xe không thay đổi nhiều. Đầu tiên là mẫu sedan hạng B - Chevrolet Aveo phiên bản 1.4 MT được giảm 10 triệu đồng so với giá tháng 3/2018, duy trì mức giảm 60 triệu đồng so với giá bán công bố (459 triệu đồng). Tương tự, phiên bản Aveo AT vẫn giữ nguyên mức hỗ trợ 60 triệu đồng so với giá công bố, giúp giá bán giảm còn 435 triệu đồng.

Mẫu xe nhỏ Chevrolet Spark LS có giá bán trong tháng 4 giảm 15 triệu đồng so với tháng 3, tiếp tục là phiên bản có mức hỗ trợ so với giá bán - 40 triệu đồng; trong khi đó, bản Spark LT chỉ còn được hỗ trợ 25 triệu đồng và phiên bản xe van ­Spark Duo được hỗ trợ 30 triệu đồng.