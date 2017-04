Xe ôtô BMW M5 đời cũ "thét giá" 262 triệu đồng

Ra mắt lần đầu vào năm 1984 tại triển lãm ôtô Amsterdam, dòng xe sedan BMW M5 đã dung hòa được giữa hiệu năng vận hành của một chiếc xe thể thao và sự tiện dụng của sedan hạng trung cao cấp. Dựa trên cơ sở khung sàn của phiên bản BMW 535xi vào thời điểm đó, M5 từng là mẫu sedan 4 cửa nhanh nhất Thế giới. Sản xuất hoàn toàn thủ công tại Đức, BMW M5 có một số chi tiết khác biệt so với những chiếc BMW 5 Series E28 cùng đời. Ở bên ngoài, chiếc xe vẫn sở hữu kiểu dáng vuông vức cùng phần đầu nghiêng về phía trước dạng "cá mập" của những chiếc BMW thập niên 80, nhưng đã có bộ bodykit thể thao theo phong cách tương tự dòng M3 E30. Những thay đổi khác của M5 E28 bao gồm bộ mâm đúc với thiết kế nhiều nan vừa sang trọng, vừa thể thao và cánh đuôi dạng nẹp trên nắp khoang hành lý. Do các quy định về an toàn khác nhau, phiên bản M5 bán tại Mỹ còn có điểm khác biệt với bản châu Âu ở cản trước và sau được gắn thêm nẹp cao su chạy ngang, hạn chế lực tác động trong các vụ va chạm. Ở bên trong nội thất, do đã ra đời từ khá lâu nên M5 E28 không có những hệ thống thông tin giải trí hiện đại như những chiếc xe ngày nay. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn sở hữu các cửa kính đóng mở bằng điện, hàng ghế trước chỉnh điện, hệ thống điều hòa công suất lớn và đầu băng cassette. So với các phiên bản BMW 5 Series thông thường, M5 có tay lái 3 chấu thể thao và ghế ngồi ôm lưng hơn. Các ghế ngồi của xe đều được bọc da cao cấp và chiếc xe cũng có không gian tương đối thoải mái cho những người ngồi băng ghế sau. Ở phía sau, M5 có khoang hành lý với thể tích tương đối rộng là 630 lít. Dù có một hộp dụng cụ sửa chữa được tích hợp khá gọn gàng trên nắp khoang hành lý, nhưng cốp xe vẫn bị chiếm một phần bên phải để dành chỗ cho hộp ắc quy. Vị trí đặt ắc quy này giúp tỉ lệ phân phối trọng lượng của xe hoàn hảo hơn. Cung cấp sức mạnh cho BMW M5 thế hệ đầu tiên là khối động cơ 3.5l 6 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên có tên mã S38B35, với công suất tối đa 311 mã lực ở phiên bản châu Âu và 307 mã lực ở bản Mỹ do phải lắp thêm bộ lọc khí thải lớn hơn. Đây chính là khối động cơ đã từng được trang bị cho M1 - mẫu xe thương mại đầu tiên từ bộ phận BMW M Sport và cũng là siêu xe đúng nghĩa đầu tiên của BMW. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau, BMW M5 thế hệ đầu có thể đạt tốc độ tối đa 251 km/h và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,1 giây. Với tổng số lượng sản xuất chỉ 2191 chiếc, M5 E28 là một trong những mẫu BMW thể thao sản xuất hàng loạt hiếm nhất, chỉ đứng sau BMW 850 CSi (1510 chiếc), M5 E34 bản 5 cửa Touring (891 chiếc) và BMW M1 (456 chiếc). Do có hiệu năng mạnh mẽ và số lượng hiếm, tới nay M5 E28 vẫn được dân chơi "săn lùng" và có giá đắt gấp khoảng chục lần một chiếc BMW 5 Series cùng đời. Chiếc xe trong bài viết này có dàn âm thanh và ghế chỉnh điện bị hỏng nhưng hiện vẫn được rao bán tại Mỹ với giá 11.555 USD (tương đương 262 triệu đồng).

Ra mắt lần đầu vào năm 1984 tại triển lãm ôtô Amsterdam, dòng xe sedan BMW M5 đã dung hòa được giữa hiệu năng vận hành của một chiếc xe thể thao và sự tiện dụng của sedan hạng trung cao cấp. Dựa trên cơ sở khung sàn của phiên bản BMW 535xi vào thời điểm đó, M5 từng là mẫu sedan 4 cửa nhanh nhất Thế giới. Sản xuất hoàn toàn thủ công tại Đức, BMW M5 có một số chi tiết khác biệt so với những chiếc BMW 5 Series E28 cùng đời. Ở bên ngoài, chiếc xe vẫn sở hữu kiểu dáng vuông vức cùng phần đầu nghiêng về phía trước dạng "cá mập" của những chiếc BMW thập niên 80, nhưng đã có bộ bodykit thể thao theo phong cách tương tự dòng M3 E30. Những thay đổi khác của M5 E28 bao gồm bộ mâm đúc với thiết kế nhiều nan vừa sang trọng, vừa thể thao và cánh đuôi dạng nẹp trên nắp khoang hành lý. Do các quy định về an toàn khác nhau, phiên bản M5 bán tại Mỹ còn có điểm khác biệt với bản châu Âu ở cản trước và sau được gắn thêm nẹp cao su chạy ngang, hạn chế lực tác động trong các vụ va chạm. Ở bên trong nội thất, do đã ra đời từ khá lâu nên M5 E28 không có những hệ thống thông tin giải trí hiện đại như những chiếc xe ngày nay. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn sở hữu các cửa kính đóng mở bằng điện, hàng ghế trước chỉnh điện, hệ thống điều hòa công suất lớn và đầu băng cassette. So với các phiên bản BMW 5 Series thông thường, M5 có tay lái 3 chấu thể thao và ghế ngồi ôm lưng hơn. Các ghế ngồi của xe đều được bọc da cao cấp và chiếc xe cũng có không gian tương đối thoải mái cho những người ngồi băng ghế sau. Ở phía sau, M5 có khoang hành lý với thể tích tương đối rộng là 630 lít. Dù có một hộp dụng cụ sửa chữa được tích hợp khá gọn gàng trên nắp khoang hành lý, nhưng cốp xe vẫn bị chiếm một phần bên phải để dành chỗ cho hộp ắc quy. Vị trí đặt ắc quy này giúp tỉ lệ phân phối trọng lượng của xe hoàn hảo hơn. Cung cấp sức mạnh cho BMW M5 thế hệ đầu tiên là khối động cơ 3.5l 6 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên có tên mã S38B35, với công suất tối đa 311 mã lực ở phiên bản châu Âu và 307 mã lực ở bản Mỹ do phải lắp thêm bộ lọc khí thải lớn hơn. Đây chính là khối động cơ đã từng được trang bị cho M1 - mẫu xe thương mại đầu tiên từ bộ phận BMW M Sport và cũng là siêu xe đúng nghĩa đầu tiên của BMW. Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau, BMW M5 thế hệ đầu có thể đạt tốc độ tối đa 251 km/h và thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,1 giây. Với tổng số lượng sản xuất chỉ 2191 chiếc, M5 E28 là một trong những mẫu BMW thể thao sản xuất hàng loạt hiếm nhất, chỉ đứng sau BMW 850 CSi (1510 chiếc), M5 E34 bản 5 cửa Touring (891 chiếc) và BMW M1 (456 chiếc). Do có hiệu năng mạnh mẽ và số lượng hiếm, tới nay M5 E28 vẫn được dân chơi "săn lùng" và có giá đắt gấp khoảng chục lần một chiếc BMW 5 Series cùng đời. Chiếc xe trong bài viết này có dàn âm thanh và ghế chỉnh điện bị hỏng nhưng hiện vẫn được rao bán tại Mỹ với giá 11.555 USD (tương đương 262 triệu đồng).