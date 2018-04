Xe ôtô Baojun giá 182 triệu đồng "cháy hàng" tại Trung Quốc

Xe ôtô Baojun 510 là một trong những mẫu crossover cỡ nhỏ dành riêng cho thị trường đông dân nhất thế giới. Khi được hãng General Motors của Mỹ hợp tác liên doanh với tập đoàn xe hơi SAIC (Trung Quốc) để sản xuất ra chiếc crossover hạng B giá rẻ này. GM Baojun 510 được xây dựng bởi liên doanh SAIC-GM-Wuling nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng từ những năm 1980 và 1990. Chiếc xe đã chính thức được trưng bày tại Triển lãm Quảng Châu 2016. Trong năm 2017 vừa qua, mẫu xe Baojun 510 bán ra tới 358.877 chiếc, đứng thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất tại Trung Quốc. Thiết kế của Baojun 510 khá sắc sảo. Phía trước là cụm đèn pha LED sắc sảo thiết kế dạng lưỡi kiếm nhỏ kéo dài lên nắp ca-pô, bộ lưới tản nhiệt lớn với hai thanh ngang cùng đường viền ốp bao quanh mạ crôm sáng. Trong khi đó, cụm đèn sương mù lớn bố trí ở hai bên cản trước với đường viền ốp nhựa đen bắt mắt. Ở phía sau, phần đuôi xe của Baojun 510 nổi bật không kém với cụm đèn hậu to bản sử dụng bóng đèn halogen, một phần tích hợp trên nắp ca-pô cùng logo đặc trưng của hãng đính chính giữa. Mẫu xe crossover Baojun 510 mới sở hữu cấu hình với kích thước dài 4.220 mm, rộng 1.740 mm, cao 1.605mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 2.550 mm. Các hốc bánh của Baojun 510 được ốp nhựa màu đen, khoảng sáng gầm cao, tạo cảm giác mạnh mẽ và đầy chất “offroad”. Thiết kế bên trong xe với hai tông màu đen-nâu làm chủ đạo, các chi tiết bọc giả da khá ấn tượng không hề thua kém các đối thủ cũng phân khúc. Vô-lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng nổi bật với đường viền crôm sáng, bọc giả da cùng đồng hồ phía sau tay lái bố trí khá thuận mắt. Xe được trang bị các tính năng công nghệ mới hiện nay như khởi động bằng nút bấm, điều khiển hành trình, điều hòa tự động, hệ thống thông tin giải trí với màn hình LCD 8 inch, cửa sổ trời panorama, điều hòa không khí tự động... không gian hàng ghế phía sau khá rộng, ghế ngồi có thêm tựa đầu tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Mẫu SUV cỡ nhỏ này sử dụng động cơ 1,5 lít 4 xi-lanh, công suất 111 mã lực, mô-men xoắn cực đại 147 Nm. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Theo Baojun, 510 sẽ có cần chuyển số sau vô-lăng để đem tới cảm giác chuyển số thể thao hơn. Tại thị trường Trung Quốc, phiên bản số tự động 510 1.5L iAMT của mẫu xe Baojun đi kèm giá bán vô cùng hấp dẫn từ 68.000 tới 75.800 Nhân Dân Tệ (tương đương khoảng 241 – 265 triệu đồng). Trong khi đó bản số sàn có giá 54.800 NDT (tương đương 182 triệu đồng). Baojun 510 được coi là một chiếc SUV cỡ nhỏ cực kỳ rẻ so với các mẫu xe trong cùng phân khúc hạng B khác đang bán ra hiện nay. Đây là lý do giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn và bán rất chạy tại thị trường Trung Quốc. Video: Chi tiết xe Baojun 510 bán chạy nhất thị trường Trung Quốc.

