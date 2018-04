"Xế nổ" Yamaha FZ25 là xe môtô thiết kế đẹp nhất Ấn Độ

Kể từ năm 2012, triết lý thiết kế của Yamaha đã được áp dụng cho nhiều sản phẩm như YZF-R15 (2012), Cygnus Ray (2013), Cygnus Ray Z (2014), Cygnus Alpha và FZ (2015), Yamaha Fascino và Saluto 125 (2016), Cygnus Ray ZR và YZF-R3 (2017) và mới đây, mẫu xe môtô Yamaha FZ25, mẫu xe vừa giành danh hiệu xe thiết kế đẹp tại Ấn Độ. Hội đồng Thiết kế Ấn Độ là một cơ quan của Chủ phủ Ấn Độ. Hội đồng này được thành lập và trực thuộc Sở Thúc đẩy và Chính sách Công nghiệp, Bộ Thương mại và Công nghiệp. Hội động này là cơ quan chiến lược quốc gia, phụ trách quản lý việc thiết kế, phát triển thiết kế và giúp Ấn Độ trở thành quốc gia chuyên về thiết kế. Dòng xe naked-bike Yamaha FZ được nhà sản xuất Yamaha tại Ấn Độ tung ra vào năm 2008 và nhanh chóng được người dùng Ấn Độ đón nhận. Vào tháng 1 năm 2017, Yamaha Ấn Độ tung ra mẫu FZ25, phiên bản mang trên mình khối động cơ 250cc với thiết kế hoàn toàn mới. Yamaha FZ 25 mới được phát triển dựa trên bộ khung dạng kim cương hay lưới mắt cao và có trọng lượng chỉ 148 kg. Các kích thước cơ bản khác của mẫu naked bike phân khối nhỏ này bao gồm chiều dài tổng thể 2.015 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, chiều rộng 770 mm và chiều cao 1.075 mm. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm 160 mm. Yên của Yamaha FZ 25 mang đến tư thế ngồi thể thao hơn so với FZ 2.0 nhờ tay lái ngắn hơn 15 mm. Phần hông của người lái Yamaha FZ 25 sẽ dịch lên phía trước 30 mm so với FZ 2.0. Xe được trang bị đèn pha và đèn hậu dạng LED, bảng đồng hồ LCD, vành hợp kim đa chấu. Về trang bị an toàn, lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa có đường kính 282 mm trước và 220 mm sau. Đáng tiếc thay, mẫu naked bike này không có hệ thống chống bó cứng phanh ABS dù là tùy chọn. Trong khi đó, hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn đằng sau, giống những mẫu xe FZ trước đây. Xe được trang bị động cơ xy-lanh đơn, làm mát bằng dầu, dung tích 249 cc, kết hợp với hộp số 5 cấp. Động cơ tạo ra công suất tối đa 20,9 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 20 Nm tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Theo hãng xe máy Yamaha, động cơ này được áp dụng công nghệ Blue Core nên chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 43 km/lít, tương đương 2,32 lít/100 km. Nhìn chung, Yamaha FZ 25 mới vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế như dòng FZ hiện tại. Tuy nhiên, những đường nét trên Yamaha FZ 25 trông "cơ bắp" hơn, đặc biệt là ở bình xăng và khu vực giữa xe. Nhắm đến đối tượng khách hàng là giới trẻ, trong độ tuổi từ 20-30, Yamaha FZ 25 có 3 tùy chọn màu sơn là đen, xanh dương và trắng. Tại thị trường Ấn Độ, Yamaha FZ 25 bản mới có giá chỉ 119.500 Rupee (tương đương 39,6 triệu đồng). Trong khi đó, những chiếc Yamaha FZ 25 nhập khẩu tư nhân về Việt Nam có giá khoảng hơn 60 triệu đồng. Không chỉ là xe thiết kế đẹp nhất tại Ấn Độ, trong năm 2017 vừa qua, mẫu xe này còn lọt vào danh sách bán chạy nhất tại đây. Video: Yamaha FZ25 là xe môtô thiết kế đẹp nhất Ấn Độ.

