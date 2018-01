"Xế nổ" Yamaha Exciter 150 độ môtô phân khối lớn tại VN

Với thiết kế lớn và sắc sảo hơn hẳn "đàn em" 135, những chiếc xe Yamaha Exciter 150 đã "khởi xướng" trào lưu độ những bộ phận và đặc biệt là "dàn chân" từ các dòng xe môtô phân khối lớn. Sau một thời gian "trầm" xuống, phong cách độ này lại đang quay trở lại giới chơi xe. Tuy nhiên so với những bản độ trước đây chỉ đơn thuần "chế" cặp bánh cùng phuộc và mâm từ môtô PKL vào Exciter 150, những chiếc Exciter độ theo phong cách này gần đây đã có sự "phá cách" hơn khi biến đổi cả kiểu dáng thân xe nguyên bản của Exciter. Bản độ mới hoàn thành của một shop phụ tùng, "đồ chơi" xe máy tại Sài Gòn này là một ví dụ. Ở phía trước, mâm 5 cánh kép nguyên bản của Exciter đã được shop độ thay bằng mâm 6 cánh xoắn tháo từ một mẫu xe môtô phân khối lớn khác. Bên cạnh đó, hệ thống phanh trước của chiếc xe cũng được độ lên đĩa kép với cặp đĩa Galfer và heo Brembo 4 piston đối xứng . Giống như nhiều bản độ Yamaha Exciter bánh lớn khác, chiếc xe cũng sở hữu phuộc USD. Tuy nhiên, thay vì cắt ngắn phuộc, shop độ đã giữ nguyên chiều dài của phuộc bằng cách khoét phần nhựa đầu và thay cặp chảng 3 mới. Cặp phuộc này được lấy từ mẫu naked bike phân khối nhỏ Yamaha TFX150. Với cặp phuộc không được cắt ngắn, toàn bộ phần đầu nguyên bản của chiếc xe đã bị loại bỏ cùng tay lái. Thay vào đó, chiếc Exciter được trang bị ghi-đông trần Rizoma giống nhiều mẫu naked bike. Phần mặt nạ nguyên bản của Exciter được giữ nguyên thiết kế, tuy nhiên phía trên nó là chiếc kính chắn gió option của KTM dành cho dòng sportbike RC390. Nằm ở phía trên tay lái của xe cũng là một loạt các "đồ chơi" khác nhau như cùm phanh và côn Brembo kết hợp cùng cặp tay Rizoma, bao tay Domino, cùm ga Domino, cùm công tắc rút gọn Domino, bình dầu Rizoma Next và bao tay Domino. Toàn bộ dàn vỏ nguyên bản của chiếc Exciter cũng có sự thay đổi là được dán sợi carbon thật sau đó phủ bóng. Chưa dừng lại ở đó, một bộ tem trên chất liệu decal candy cũng khiến cho chiếc xe trông nổi bật và bắt mắt hơn. Theo phong cách xe đua, bộ yên nguyên bản của Exciter cũng đã được chế lại với đệm mỏng và yên solo. Động cơ nguyên bản của chiếc Exciter 150 dẫn khí thải qua hệ thống xả titan full system với cây pô Akrapovic Megaphone, khiến chiếc xe có tiếng nổ "chát chúa" như xe đua. Nằm lùi về phía sau động cơ một chút là dàn để chân Rizoma, tạo tư thế ngồi như trên một chiếc superbike. Điểm nổi bật nhất của bản độ này đó là toàn bộ "dàn chân" phía sau của Exciter đã được thay thế hoàn toàn bằng gắp đơn và mâm 5 cây kép từ superbike Ducati 1199 Panigale. Với bản lớn kết hợp cùng lốp Michelin Pilot Power 3 cho cả hai bánh, chiếc Exciter 150 nay đã có độ bám đường lớn hơn nhiều so với nguyên bản. Bên cạnh gắp, hệ thống phuộc sau của xe cũng được độ lại bằng loại Ohlins bình dầu rời. Tuy nhiên do xe đã thay gắp đơn của Ducati nên điểm bắt phuộc trên khung cũng đã buộc phải chế lại, đặt lệch sang bên trái thay vì nằm chính giữa như Exciter 150 nguyên bản. Không chỉ được độ lại với một loạt các phụ tùng "tháo xe" từ nhiều dòng môtô PKL, bản độ Yamaha Exciter 150 của một shop đồ chơi xe máy Sài Gòn nổi bật bởi kiểu dáng độc đáo "không đụng hàng". Video: Yamaha Exciter độ siêu nạp supercharge tại Việt Nam.

