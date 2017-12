"Xế nổ Tàu" CF Moto 650NK độ siêu môtô Ducati 1299

Nổi tiếng với các bản độ biến đổi kiểu dáng của những mẫu xe môtô đình đám Thế giới, một xưởng độ tại Sài Gòn vừa hoàn thành chiếc xe mới với kiểu dáng giống tới 90% so với siêu môtô Ducati 1299 Panigale S Anniversario thật, với "xác" là mẫu môtô CF Moto 650NK. Được phân phối tại Việt Nam vào khoảng năm 2011 khi Nhà nước bắt đầu cho phép mọi người dân học bằng lái A2, tuy nhiên CF Moto 650NK đã nhanh chóng biến mất trên thị trường dù có giá hợp lý, do thương hiệu lạ và người dân còn định kiến với xe môtô Trung Quốc. Để CF Moto chuyển từ dáng naked-bike thành sportbike, thợ độ Sài Gòn đã thay thế ghi-đông của xe thành cặp tay lái clip-on, đồng thời di chuyển vị trí dàn để chân của xe lùi về phía sau sâu hơn. Một bộ vỏ với dàn đầu, quây gió, dàn đuôi và các đèn LED trước sau từ siêu môtô Ducati 1299 Panigale đã được xưởng độ đặt mua, sau đó tiến hành "phẫu thuật". Bình xăng của xe đã được tạo hình lại kiểu dáng, với các góc cạnh mô phỏng nguyên mẫu của Ducati 1299 Panigale S Anniversario. Thay vì cặp mâm đinh ba đặc trưng của các dòng 1199/1299S cùng gắp đơn phía sau, bản độ này vẫn giữ nguyên gắp kép và mâm 5 cây của CF650NK. Vỏ phuộc trước của xe và mâm đã được sơn lại trong màu vàng, mô phỏng cặp phuộc USD Ohlins NIX30 và màu mâm trên xe thật. Bưởng máy hai bên của CF650NK cũng có màu vàng và thậm chí còn được ghi chữ Ducati giống như xe thật. Tuy nhiên, kết cấu máy bên trong và bộ khung chính của chiếc xe vẫn được giữ nguyên. Để khiến cho chiếc xe có tiếng nổ ấn tượng hơn, xưởng độ đã trang bị cây pô SC Project đồ chơi kèm cổ pô tự chế. Trong khi đó, bộ khung phụ của CF650NK nguyên bản được chế lại, tạo điểm bắt vững chắc cho phần đuôi của Ducati 1299 và các đèn hậu hình boomerang của chiếc xe. Sau khi được xưởng độ tại Sài Gòn độ lại hoàn toàn thân xe, chiếc môtô Trung Quốc CF Moto 650NK đã thay đổi và giống tới 90% so với superbike Ducati 1299 Panigale S Anniversario. Nếu bạn là người mới chơi và ko hiểu quá rõ về dòng xe môtô nhà Ducati, chắc chắn bạn sẽ không thể nhận ra chiếc xe "hàng nhái" này. Video: Chi tiết "xế nổ Tàu" CF Moto 650NK.

Nổi tiếng với các bản độ biến đổi kiểu dáng của những mẫu xe môtô đình đám Thế giới, một xưởng độ tại Sài Gòn vừa hoàn thành chiếc xe mới với kiểu dáng giống tới 90% so với siêu môtô Ducati 1299 Panigale S Anniversario thật, với "xác" là mẫu môtô CF Moto 650NK. Được phân phối tại Việt Nam vào khoảng năm 2011 khi Nhà nước bắt đầu cho phép mọi người dân học bằng lái A2, tuy nhiên CF Moto 650NK đã nhanh chóng biến mất trên thị trường dù có giá hợp lý, do thương hiệu lạ và người dân còn định kiến với xe môtô Trung Quốc. Để CF Moto chuyển từ dáng naked-bike thành sportbike, thợ độ Sài Gòn đã thay thế ghi-đông của xe thành cặp tay lái clip-on, đồng thời di chuyển vị trí dàn để chân của xe lùi về phía sau sâu hơn. Một bộ vỏ với dàn đầu, quây gió, dàn đuôi và các đèn LED trước sau từ siêu môtô Ducati 1299 Panigale đã được xưởng độ đặt mua, sau đó tiến hành "phẫu thuật". Bình xăng của xe đã được tạo hình lại kiểu dáng, với các góc cạnh mô phỏng nguyên mẫu của Ducati 1299 Panigale S Anniversario. Thay vì cặp mâm đinh ba đặc trưng của các dòng 1199/1299S cùng gắp đơn phía sau, bản độ này vẫn giữ nguyên gắp kép và mâm 5 cây của CF650NK. Vỏ phuộc trước của xe và mâm đã được sơn lại trong màu vàng, mô phỏng cặp phuộc USD Ohlins NIX30 và màu mâm trên xe thật. Bưởng máy hai bên của CF650NK cũng có màu vàng và thậm chí còn được ghi chữ Ducati giống như xe thật. Tuy nhiên, kết cấu máy bên trong và bộ khung chính của chiếc xe vẫn được giữ nguyên. Để khiến cho chiếc xe có tiếng nổ ấn tượng hơn, xưởng độ đã trang bị cây pô SC Project đồ chơi kèm cổ pô tự chế. Trong khi đó, bộ khung phụ của CF650NK nguyên bản được chế lại, tạo điểm bắt vững chắc cho phần đuôi của Ducati 1299 và các đèn hậu hình boomerang của chiếc xe. Sau khi được xưởng độ tại Sài Gòn độ lại hoàn toàn thân xe, chiếc môtô Trung Quốc CF Moto 650NK đã thay đổi và giống tới 90% so với superbike Ducati 1299 Panigale S Anniversario. Nếu bạn là người mới chơi và ko hiểu quá rõ về dòng xe môtô nhà Ducati, chắc chắn bạn sẽ không thể nhận ra chiếc xe "hàng nhái" này. Video: Chi tiết "xế nổ Tàu" CF Moto 650NK.