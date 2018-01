"Xế nổ" Suzuki GN125 độ tracker độc đáo tại Sài Gòn

Môtô Suzuki GN125 là mẫu tay côn hoài cổ từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam những năm cuối thập niên 90 đầu 2000. Do tuổi đời khá lớn và hư hỏng nhiều, chiếc GN125 đã được garage môtô Tự Thanh Đa thay áo mới với phong cách tracker mạnh mẽ và cá tính hơn. Nếu so với phong cách cafe racer, xe được độ theo kiểu tracker có ghi đông cao hơn, tư thế ngồi thẳng lưng và phần yên đôi mềm truyền thống. Phần đèn pha halogen trên chiếc xe Suzuki GN125 độ được thay mới, với ốp đèn bằng nhôm được cắt CNC thủ công, đèn xi-nhan dạng quả nhót. Đồng hồ dạng anolog truyền thống, nhỏ gọn thay cho mặt đồng hồ nguyên bản của chiếc xe, tuy nhiên nó vẫn đảm bảo hiển thị các thông số cần thiết. Cụm ghi đông ngang và cao được thay mới, đúng với phong cách tracker với các nút bấm được làm mới đơn giản, dễ sử dung. Bình xăng của xe được thợ độ gò lại mang kiểu dang nhẹ nhàng, đơn giản và cá tính hơn. Yên xe màu nâu đậm được bọc da thủ công. Khác với loại yên solo có ụ đỡ như trên các mẫu xe cafe racer. Phần yên phong cách tracker dài hơn, có thể dễ dàng chở 2 người thoải mái trên mọi hành trình dài. Cặp phuộc trước của chiếc xe máy nhà Suzuki dạng hành trình ngược được lấy lại từ mẫu Honda CB190R, thay cho dạng ống lòng thủy lực nguyên bảnHệ thống xả với lon pô hình quả chùy, cổ pô được bọc vải, tất cả đều được garage Tự Thanh Đa gia công bằng tay. Hệ thống treo sau được thay mới bằng cặp phuộc của Ohlins, dè trước sau được cắt gọt, nâng cao hơn đúng dáng tracker. Ngoài ra, chiếc xe còn được nâng cấp thêm hệ thống phanh đĩa trước sau, với kẹp phanh của Nissin. Không giống với phiên bản cuả 2017 sử dụng mâm đúc 5 chấu, GN125 thế hệ cũ sử dụng mâm nan hoa. Tuy nhiên chiếc xe đã được độ lại bánh béo với lốp Fighter, kích thước trước sau lần lượt là 4.00-17/4.50-17. Khung sườn của chiếc Suzuki GN125 đã được tinh chỉnh lại để phù hợp với phong cách tracker. Thân xe kim loại được sơn màu xanh army, tăng thêm sự mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét hoài cổ của chiếc xe. Do niên hạn đã lâu, phần động cơ của chiếc xe có những hư hỏng đáng kể. Động cơ này đã được điều chỉnh lại, nhưng vẫn đảm bảo những thông số ban đầu. Suzuki GN125 sở hữu động cơ 4 thì SOHC, dung tích 124 cc làm mát bằng gió, công suất tối đa 11 mã lực tại 9.600 vòng/phút, đi kèm hộp số côn tay 5 cấp. GN125 thịnh hành trong giai đoạn 1996-2001 dưới dạng xe nhập khẩu. Giai đoạn sau năm 2005 GN125 dần vắng bóng và không còn đượ hãng xe máy Suzuki sản xuất, kéo theo tình trạng hiếm phụ tùng thay thế. Bản độ này sẽ là động lực để những ai từng trót yêu GN125 hồi sinh và phát triển lại phong trào chơi xe côn tay cổ điển. Video: Suzuki GN125 độ tracker độc đáo tại Việt Nam.

