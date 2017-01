"Xế nổ" NSU Quickly S đời 1956 giá 70 triệu tại Sài Gòn

Xế nổ NSU Quickly được sản xuất bởi hãng NSU tại Tây Đức từ năm 1953 tới 1963. Trong 10 năm đã có hơn 1 triệu chiếc Quickly thuộc đủ các phiên bản được bán ra. Ước tính đã có khoảng hơn 1,5 triệu chiếc Quickly được sản xuất, khiến nó trở thành một trong những mẫu xe đạp máy thành công nhất từ trước tới nay. Ra mắt lần đầu vào năm 1953 tại Triển lãm xe 2 bánh Thế giới International Bicycle and Motorcycle Exhibition (IFMA), NSU Quickly được tạo ra với mục đích cung cấp cho người dân một phương tiện giá rẻ, dễ sử dụng và có độ bền cao để sử dụng trong điều kiện thiếu thốn và đường xá xấu sau Chiến tranh. Về mặt nào đó, có thể coi xe máy NSU Quickly chính là phiên bản 2 bánh của "con bọ" Volkswagen Beetle, khi 2 mẫu xe này đã đều được thiết kế với mục đích tương đối giống nhau. Nó đã đánh dấu việc bắt đầu dây chuyền sản xuất hàng loạt môtô của Tây Đức trong cuộc cải cách kỳ diệu về kinh tế sau Đại chiến Thế giới thứ II. Trong 10 năm, Quickly đã được sản xuất với nhiều phiên bản khác nhau , mỗi phiên bản chỉ khác nhua đôi chút về kiểu dáng và trang bị, chẳng hạn như phiên bản Quickly L sang trọng có yếm và thân xe ốp kín. Do chiếc xe trong bài viết có đồng hồ tốc độ, chân chống bên, bánh mạ chrome và dè rộng hơn nên nó thuộc phiên bản Quickly S. Do chỉ có giá khởi điểm thời đó vào khoảng 465 Mác Đức (tương đương 238 Euro hay 5,76 triệu đồng theo quy đổi ngày nay), NSU Quickly đã dạt thành công lớn khi chỉ sau 1 năm kể từ khi ra mắt, hãng NSU đã bán được 100.000 chiếc. Sau khi thấy sự thành công của NSU, một số hãng xe khác như Kreidler, Hercules và Zundapp đã tạo ra nhiều mẫu xe đạp máy khác để cạnh tranh, khiến thị phần của NSU bị mất dần và hãng này bắt đầu chuyển sang tập trung vào mảng xe hơi. Tới năm 1969, NSU bị Volkswagen mua lại, hợp nhất cùng Auto Union để trở thành Audi ngày nay. Là một mẫu xe đạp máy, NSU Quickly S chỉ được trang bị động cơ có dung tích khiêm tốn là 50 cc, đạt công suất tối đa chỉ 1,4 PS. Xe có 2 cấp số và bộ ly hợp được thiết kế đặc biệt để có thể ngắt côn bằng một cần đạp, chuyển sang sử dụng bàn đạp như xe đạp bình thường. Nhờ có kết cấu khung thép dập trọng lượng nhẹ nên dù có công suất khiêm tốn, chiếc xe vẫn có thể đạt tốc độ tối đa 40 km/h. Xe sử dụng giảm xóc dạng "giò gà" ở bánh trước và không có giảm xóc ở phía sau. Dù ngừng sản xuất từ năm 1963 nhưng tới mãi năm 1969, dòng NSU Quickly mới chính thức ngừng bán khi các kho hàng hết xe tồn. Tới nay, những chiếc NSU Quickly vẫn tiếp tục được nhiều người chơi trên Thế giới ưa chuộng và giữ gìn trong tình trạng hoạt động bình thường. Chiếc NSU Quickly S trong bài viết này thuộc đời 1956, thuộc sở hữu của một người sưu tập xe ở Sài Gòn. Dù đã trải qua hơn 60 tuổi nhưng chiếc xe vẫn giữ được nhiều đồ "zin", hoạt động hoàn hảo và có giá khoảng 70 triệu đồng.

