Xế nổ hàng hiếm Royal Enfield Bullet 350 tại Sài Gòn

Được thành lập vào năm 1893, hãng xe Anh Quốc Royal Enfield là một trong những thương hiệu môtô lâu đời nhất Thế giới. Đồng thời, dòng xe Royal Enfield Bullet của hãng cũng là mẫu môtô được sản xuất lâu đời nhất Thế giới, khi đã trên dây chuyền từ năm 1948 tới nay. Hiện tại, dù thương hiệu Royal Enfield đã thuộc về Ấn Độ nhưng Bullet vẫn tiếp tục được sản xuất với thông số kỹ thuật không nhiều khác biệt so với 69 năm trước. Tên gọi của chiếc xe lấy cảm hứng từ nhà máy vũ khí Royal Small Arm ở Enfield, London. Ban đầu được sản xuất với phiên bản 350 cc, sau này Bullet còn có thêm phiên bản 500 cc. Do dựa trên cơ sở một thiết kế từ năm 1931 nên Royal Enfield Bullet 350 được sản xuất trong Thế kỷ 21 vẫn giữ nguyên thiết kế cổ điển, tinh tế và đậm chất Anh Quốc. Mặc dù vậy, chiếc xe vẫn được ứng dụng một số công nghệ sau này đã được các hãng khác áp dụng cho ngay cả những dòng superbike, chẳng hạn như động cơ đồng thời là cơ cấu chịu lực cùng khung. Royal Enfield Bullet được trang bị cặp bánh căm với đường kính 19 inch và lốp cỡ 3,25 inch cho cả 2 bánh. Là một mẫu xe cổ nên Bullet cũng chỉ được trang bị phanh đùm. Phuộc trước của xe có dạng ống lồng đường kính 35 mm với khoảng hành trình 130 mm, trong khi phuộc sau là dạng lò xo kép điều chỉnh 5 mức, khoảng hành trình 80 mm. Bảng đồng hồ của xe có thiết kế đơn giản nhưng khá đầy đủ chức năng với đồng hồ báo tốc độ, một số đèn báo và đồng hồ báo xăng. Dù không được đặt cao nhưng tay lái của xe lại uốn về phía sau, tạo cảm giác điều khiển thoải mái. Cung cấp sức mạnh cho Royal Enfield Bullet 350 là khối động cơ xi-lanh đơn OHV làm mát bằng không khí với dung tích thực 346 cc, kết hợp với hộp số 5 cấp. Dù có dung tích lớn nhưng do sử dụng công nghệ cũ và hành trình xi-lanh lớn tới 90 mm, động cơ này chỉ đạt công suất khiêm tốn là 19,8 mã lực. Bù lại, mô-men xoắn của xe khá lớn là 28 Nm. Khác với những mẫu xe hiện đại, cần số và cần phanh sau của Bullet 350 bị đảo ngược cho nhau, với cần số nằm bên phải thay vì bên trái. Vốn đã có thiết kế cổ điển, những chiếc Royal Enfield Bullet 350 còn thường được sơn màu đen viền chỉ vàng, khiến cho chiếc xe càng có vẻ "quý tộc" hơn. Các kích thước D x R x C của xe lần lượt là 2140, 810 và 1120 mm. Với trọng lượng 183 kg, Royal Enfield Bullet 350 tương đối nhẹ. Ngày nay, dòng Bullet vẫn đang tiếp tục được Royal Enfield sản xuất tại Ấn Độ với một số điểm khác biệt nhỏ về ngoại hình so với phiên bản cổ. Tại Việt Nam, những chiếc xe mang thương hiệu Royal Enfield có số lượng rất ít, đa số chủ sở hữu của chúng đều là những người đam mê môtô. Dòng xe này cũng gắn liền với hình ảnh của cố nhạc sĩ Trần Lập, khi anh là chủ sở hữu của một chiếc Bullet 500 trước khi qua đời.

