“Xế nổ đồng nát” Ural độ khủng chỉ với 31 triệu đồng

Nằm ở thủ đô Bangkok, K-Speed là một xưởng độ khá có tiếng tại Thái Lan, và đã từng dựng lên nhiều bản độ đầy cá tính từ các dòng xe "đỉnh cao" như Triumph Thruxton R hay BMW R69. Với dự án mới nhất mang tên "Quỷ dữ" - Diablo, K-Speed đã lựa chọn một dòng xe khác thường - môtô Ural 750cc cũ tới từ Nga. Thường được biết tới với hình ảnh sidecar, tuy nhiên K-Speed đã mua được "xác" của một chiếc Ural không thuyền từ một "nghĩa địa xe" tại Đông Bắc Thái Lan với giá "cực rẻ". Dù đã được đẩy ra ngoài bãi xe phế liệu, nhưng chiếc Ural vẫn có động cơ hoạt động tốt. Tuy nhiên do phải làm nhiều xe cho khách hàng nên chiếc xe cũng đã nằm tại xưởng tới 3 tháng. Do vốn "xác xe" đã có giá rẻ nên với dự án Diablo, K-Speed đã đặt ra mức kinh phí chỉ là 50.000 Baht (tương đương 31 triệu đồng). Họ đã bắt đầu từ phía sau xe bằng cách cắt hết bộ khung phụ nguyên bản, sau đó hàn một ống thép to bản để tạo thành một giá đỡ cho chiếc yên solo "siêu mỏng". Dòng xe môtô Ural vốn đã có hệ thống giảm xóc dạng tay đòn rất đặc trưng, chính vì vậy K-Speed đã chỉ nâng cấp lên bằng cặp phuộc YSS ở cả phía trước và sau xe với hành trình ngắn hơn, khiến chiếc xe có dáng thấp sát đất đầy hấp dẫn. K-Speed đã tận dụng những chi tiết cũ để giảm tối đa chi phí cho bản độ Diablo như bình xăng từ xác một chiếc Kawasaki TL và ghi-đông nhặt ở bãi phế liệu. Các cùm công tắc của xe được mua mới từ hãng Biltwell, trong khi đèn pha trước và đèn hậu của xe cũng là những phụ tùng độ rất sẵn. Khối động cơ Boxer 2 xi-lanh cùng chế hòa khí và hộp gió của Ural 750 nguyên bản đã được K-Speed giữ nguyên; xưởng độ này chỉ chế cho xe bộ ống xả mới giấu dưới gầm. Toàn bộ động cơ đã được sơn màu đen với những gờ làm mát đánh bóng màu kim loại để tạo nên sự tương phản. Cũng giống như động cơ, cặp mâm đúc 5 cánh kép 19 inch của chiếc xe được hoàn thiện trong tông màu đen-kim loại bóng và đi kèm với những chiếc lốp gai kiểu cổ điển. Theo phong cách bobber, chiếc xe hoàn toàn không có dè trước hay sau. Với kinh phí không quá lớn, hãng độ Thái Lan- K-Speed đã "lột xác" thành công chiếc xe Ural đồng nát cũ kỹ, biến nó trở thành một chiếc xế độ bobber đầy phong cách và cực "ngầu". Video: Xem xe môtô Ural độ Bobber siêu chất.

Nằm ở thủ đô Bangkok, K-Speed là một xưởng độ khá có tiếng tại Thái Lan, và đã từng dựng lên nhiều bản độ đầy cá tính từ các dòng xe "đỉnh cao" như Triumph Thruxton R hay BMW R69. Với dự án mới nhất mang tên "Quỷ dữ" - Diablo, K-Speed đã lựa chọn một dòng xe khác thường - môtô Ural 750cc cũ tới từ Nga. Thường được biết tới với hình ảnh sidecar, tuy nhiên K-Speed đã mua được "xác" của một chiếc Ural không thuyền từ một "nghĩa địa xe" tại Đông Bắc Thái Lan với giá "cực rẻ". Dù đã được đẩy ra ngoài bãi xe phế liệu, nhưng chiếc Ural vẫn có động cơ hoạt động tốt. Tuy nhiên do phải làm nhiều xe cho khách hàng nên chiếc xe cũng đã nằm tại xưởng tới 3 tháng. Do vốn "xác xe" đã có giá rẻ nên với dự án Diablo, K-Speed đã đặt ra mức kinh phí chỉ là 50.000 Baht (tương đương 31 triệu đồng). Họ đã bắt đầu từ phía sau xe bằng cách cắt hết bộ khung phụ nguyên bản, sau đó hàn một ống thép to bản để tạo thành một giá đỡ cho chiếc yên solo "siêu mỏng". Dòng xe môtô Ural vốn đã có hệ thống giảm xóc dạng tay đòn rất đặc trưng, chính vì vậy K-Speed đã chỉ nâng cấp lên bằng cặp phuộc YSS ở cả phía trước và sau xe với hành trình ngắn hơn, khiến chiếc xe có dáng thấp sát đất đầy hấp dẫn. K-Speed đã tận dụng những chi tiết cũ để giảm tối đa chi phí cho bản độ Diablo như bình xăng từ xác một chiếc Kawasaki TL và ghi-đông nhặt ở bãi phế liệu. Các cùm công tắc của xe được mua mới từ hãng Biltwell, trong khi đèn pha trước và đèn hậu của xe cũng là những phụ tùng độ rất sẵn. Khối động cơ Boxer 2 xi-lanh cùng chế hòa khí và hộp gió của Ural 750 nguyên bản đã được K-Speed giữ nguyên; xưởng độ này chỉ chế cho xe bộ ống xả mới giấu dưới gầm. Toàn bộ động cơ đã được sơn màu đen với những gờ làm mát đánh bóng màu kim loại để tạo nên sự tương phản. Cũng giống như động cơ, cặp mâm đúc 5 cánh kép 19 inch của chiếc xe được hoàn thiện trong tông màu đen-kim loại bóng và đi kèm với những chiếc lốp gai kiểu cổ điển. Theo phong cách bobber, chiếc xe hoàn toàn không có dè trước hay sau. Với kinh phí không quá lớn, hãng độ Thái Lan- K-Speed đã "lột xác" thành công chiếc xe Ural đồng nát cũ kỹ, biến nó trở thành một chiếc xế độ bobber đầy phong cách và cực "ngầu". Video: Xem xe môtô Ural độ Bobber siêu chất.