Xe Nissan X-Trail tăng giá vượt mức 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Trái ngược với “người anh em” Nissan Teana vừa được giảm giá hơn 100 triệu đồng, mẫu xe ôtô Nissan X-Trail chính thức được áp dụng mức giá bán mới, dao động từ 878 triệu đồng đến 1,103 tỷ đồng. Như vậy, so với giá bán trước đó, X-Trail có giá bán tăng từ 25-27 triệu đồng. Với mức giá mới tăng gần 30 triệu đồng, hiện Nissan X-Trail có giá gần ngang ngửa với đối thủ Mazda CX-5 (giá từ 899 triệu đồng đến 1,019 tỷ đồng) và thấp hơn Honda CR-V nhập Thái Lan (giá dao động từ 963 triệu đồng đến 1,073 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu so với đối thủ Hyundai Tucson, giá bán của Nissan X-Trail lại nhỉnh hơn đôi chút. Hiện tại, Tucson được bán ra với giá từ 815-950 triệu đồng. Nissan X-Trail đang được phân phối tại thị trường Việt Nam thông qua hình thức lắp ráp trong nước, được thiết kế lại hoàn toàn so với thế hệ trước đó, với tham vọng giành "miếng bánh" thị phần từ các đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V tại Việt Nam. Sau một thời gian thâm nhập thị trường, mẫu xe này đã có mức tăng trưởng khá tốt. Được thiết kế lại hoàn toàn, loại bỏ kiểu dáng vuông vức của các thế hệ trước. Phần đầu xe với các đèn pha có dải LED định vị sắc sảo và lưới tản nhiệt chữ V đặc trưng cuả thương hiệu ôtô Nissan gợi nhớ về "đàn anh" Murano. Để cạnh tranh với các đối thủ, Nissan đã khiến cho X-Trail trở nên "mềm mại", thời trang và hiện đại hơn. Hai bên thân xe của X-Trail cũng sở hữu thiết kế tinh tế và thời trang với các đường nét dập nổi uốn lượn. Ngay cả phần đuôi cũng khó có thể tìm thấy nét chung của chiếc xe mới với thế hệ cũ. Không có thiết kế phá cách, nhưng X-Trail cũng có đuôi xe ưa nhìn nhờ có cặp đèn hậu boomerang, hốc biển số lớn và cánh gió trên kính hậu. Ngay cả những phiên bản cơ bản nhất của dòng xe cũng được trang bị bộ mâm 5 cánh kép đẹp mắt, khiến cho mẫu crossover Nissan X-Trail phiên bản mới trở nên "ưa nhìn" hơn so với người tiền nhiệm trước đây. Bên trong, mẫu crossover tầm trung Nissan X-Trail một lần nữa gây ấn tượng bởi thiết kế đơn giản nhưng thanh nhã. Bảng táp lô của xe có thiết kế hài hòa, cong đều xuống dưới, ít chi tiết rườm rà. Vô-lăng 3 chấu của xe cũng sở hữu các cụm nút điều khiển tiện dụng ở vị trí 3 và 9 giờ. Trên bảng táp-lô là một màn hình nhỏ 5 inch, kết hợp với camera lùi để hỗ trợ việc đưa xe vào bãi đỗ, cũng như hiển thị các thông tin khác. Xe cũng sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn như hệ thống giữ ga tự động Cruise Control, cần gạt mưa thông minh, ghế lái điều chỉnh điện... Bảng đồng hồ trên xe cũng có cách bố trí quen thuộc nhà Nissan hiện nay với 2 đồng hồ báo tốc và vòng tua lớn, "kẹp" giữa là một màn hình màu hiển thị các thông tin về trạng thái hoạt động trên xe. Các nút bấm điều khiển trên xe cũng được bố trí một cách hợp lý, quen thuộc và tiện dụng. Ngoài ra, một điểm mạnh không thể không nhắc tới của X-Trail là khoang hành lý phía sau được thiết kế rộng rãi và tiện dụng. Cửa hậu có thể mở rộng tới 186 cm, cốp xe thể tích 450 lít - kém Honda CR-V (556l) và cao hơn Mazda CX-5 (403l), nhưng lại có tính năng bố trí linh hoạt "Drive-n-Hide" nên có thể mở rộng tối đa cốp xe tới 1520l. Tại thị trường Việt, X-Trail có tổng cộng 5 chỗ ngồi, trong đó hàng ghế sau có thể ngồi được 3 người nếu gập tựa tay lên. Tuy nhiên tại một số thị trường, chiếc xe còn có phiên bản 7 chỗ với 3 hàng ghế. Ưu điểm rất lớn của X-Trail ở hàng ghế sau khá rộng và thoải mái, cửa gió độc lập. Tại thị trường Việt Nam, Nissan X-Trail mới sở hữu 3 phiên bản: Nissan X-trail 2.5L CVT 4WD high, Nissan X-Trail 2.0L CVT 2WD High và Nissan X-Trail 2.0L CVT 2WD Mid. Động cơ 2.5 thế hệ mới nhất tiết kiệm nhiên liệu ở mức 7,06 Lít/100 km theo tiêu chuẩn đường hỗn hợp (theo công bố của nhà sản xuất). Video: Trải nghiệm Nissan X-Trail mới (nguồn: Autoexpress).

