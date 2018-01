Xe “nhái” Ducati Scrambler giá 38 triệu về Việt Nam

Chiếc xe máy Hunter scrambler 125 phiên bản mới của hãng Lifan, Trung Quốc đã bất ngờ được một doanh nghiệp môtô nhập khẩu tư nhân mang về Việt Nam sau hàng loạt những "lùm xùm" vào năm ngoái. Chiếc xe được cho là có kiểu dáng nhái Ducati Scrambler Icon giống y hệt. Về thiết kế, chiếc Lifan Hunter scrambler 125 đã "nhái" rất tỉ mỉ những đặc trưng của Ducati Scrambler phiên bản Icon. Mới nhìn qua, có thể rất nhiều người sẽ không phân biệt được đâu là bản gốc, đâu bản sao. Khung của mẫu xe phiên bản "nhái" này có độ thoáng gầm tương đương với Ducati Scrambler Icon, trong khi yên ngồi phía sau của Hunter scrambler 125 cũng được “vay mượn” giống y hệt. Hệ thống phanh gồm bộ phanh đĩa cho cả hai bánh trước và sau với bộ mâm kích thước 14 inch. Ghi-đông (tay lái) cũng được sơn màu vàng và bộ ống xả dạng đơn hoặc kép. Đèn xe cũng được nhái khá giống nhưng chỉ là dạng bóng halogen và choá đèn viền không phải dạng led như mẫu xe Ducati Scrambler xịn. Cụm đồng hồ đơn tròn mang phong cách hoài cổ và một vòng đèn LED cũng xuất hiện giống y hệt, nhưng cho người dùng cảm giác rẻ tiền và "Tàu" hơn rất nhiều so với xịn. Các chi tiết mạ crom và phần nhựa trên xe cũng không được cứng cáp mà cho cảm giác "yếu" rất hơn nhiều. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe Tàu nhái của hãng Lifan là loại động cơ được gắn theo phương nằm ngang, kết cấu 4 thì, làm mát bằng không khí. Đặc biệt, Hunter scrambler 125 cũng sử dụng công nghệ phun xăng điện tử. Hiện vẫn chưa rõ thông số vận hành cụ thể của khối động cơ nằm ngang này trên Hunter scrambler 125. So với mẫu xe Lifan Hunter scrambler 125 nhái này thì hàng xịn Ducati Scrambler đang được sử dụng động cơ V-Twin, làm mát bằng gió, dung tích 803cc. Động cơ trên Ducati Scrambler tạo ra công suất tối đa 75 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm, mạnh và chất hơn rất nhiều. Tại thị trường xe máy Việt, "bản nhái" của Ducati Scrambler Icon sẽ có 2 tùy chọn màu sơn là đỏ và vàng. Lifan Hunter scrambler 125 đang được bán với giá chỉ 38 triệu đồng, rẻ hơn rất nhiều so với chiếc Scrambler xin đang được bán chính hãng từ nhà phân phối Ducati Việt Nam. Video: Xe “nhái” Ducati Scrambler giá 38 triệu đồng.

