Xe mui trần MINI Cabriolet phiên bản đặc biệt giá 1 tỷ đồng

Thương hiệu xe cỡ nhỏ đình đám Anh quốc đang tổ chức ăn mừng 25 năm ngày ra mắt phiên bản xe MINI mui trần đầu tiên. Mặc dù có lịch sử bắt đầu từ năm 1959, tuy nhiên phải tới năm 1993 MINI mới chính thức có phiên bản mui trần. Có tên gọi Mini Cabriolet và được sản xuất khi thương hiệu này còn thuộc sở hữu của hãng xe Land Rover. Kể từ đó tới nay, MINI đã bán được hơn 86.000 chiếc MINI Convertible mui trần chỉ tính riêng tại thị trường Anh Quốc, và 86% trong số này được trang bị hộp số sàn. Sau 25 năm kể từ khi chiếc Rover Mini Cabriolet ra đời, mới đây vào tháng 4/2018 hãng đã tung ra phiên bản kỷ niệm Convertible 25th Anniversary tại thị trường Anh Quốc. Phiên bản đặc biệt mới này dựa trên cơ sở chiếc Cooper S Convertible. So với những chiếc MINI Convertbile thường, phiên bản Convertible 25th Anniversary đặc biệt nổi bật với màu sơn Starlight Blue xanh ánh kim. Để tạo sự tương phản với màu thân xe, thương hiệu xe MINI cũng đã dán các vạch trang trí trên nắp ca-pô và sơn ốp gương màu trắng. Ngoài ra, phiên bản đặc biệt MINI Convertible 25th Anniversary mới này còn sở hữu mui bạt với họa tiết hình cờ Vương quốc Anh Union Jack và mâm đúc 18 inch 2 tông màu. Là một phiên bản đặc biệt, những chiếc MINI Convertible 25th Anniversary còn có bậc lên xuống gắn thềm cửa và logo kỷ niệm đặc biệt bên trong nội thất một cách đầy tinh tế. MINI Cabriolet phiên bản giới hạn đặc biệt này cũng được trang bị các ghế ngồi bọc da màu xám Satellite Grey, hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon và hệ thống chỉ đường Navigation Plus Package – bao gồm một màn hình cảm ứng 8,8 inch có tương thích với Apple CarPlay. Chưa hết, khi đặt mua xe, chủ sở hữu những chiếc MINI mui trần đặc biệt này còn nhận được gói nâng cấp Chili Pack, bổ sung cho xe một vô lăng thể thao, hệ thống điều khiển nhiệt độ tự động và cần gạt nước mưa cảm biến... Bên cạnh việc giới thiệu một mẫu xe đặc biệt mới, thuong hiệu MINI cũng đưa bạn về với chiếc xe mui trần đầu tiên của hãng, được giới thiệu từ năm 1993. Khi đó, chiếc xe được bán độc quyền với màu Caribbean Blue hoặc Nightfire Red, giá bán gần gấp đôi so với MINI tiêu chuẩn. Chiếc convertible đầu tiên của thương hiệu xe MINI sẽ được trang bị các bánh xe 12 inch, bảng táp-lô làm từ gỗ óc chó và các thành phần của hệ truyền lực mang nguồn gốc từ người anh em Cooper 1.3i. Theo tiết lộ từ MINI, hãng này sẽ chỉ sản xuất với số lượng hạn chế chỉ 300 chiếc xe Cabriolet phiên bản đặc biệt 2018. Phiên bản kỷ niệm 25 năm của MINI có giá từ 32.995 bảng Anh (khoảng 1 tỷ đồng). Mức giá của phiên bản đặc biệt này đắt hơn 4.965 bảng Anh (khoảng 155 triệu đồng) so với phiên bản mui trần hiệu năng cao John Cooper Works Convertible và lên tới hơn 9.165 bảng Anh (khoảng 285 triệu đồng) so với Cooper S Convertible phiên bản tiêu chuẩn. Video: Xe mui trần MINI Cabriolet phiên bản đặc biệt 2018.

