Xe môtô Yamaha V-ixion R 150 mới giá 49 triệu có gì?

Vào cuối tháng 4 năm nay, Yamaha Indonesia đã chính thức giới thiệu mẫu naked bike V-ixion 150 thế hệ mới, hay còn được biết tới với tên gọi FZ150i tại Việt Nam. Ở lần nâng cấp mới nhất này, V-ixion đã được Yamaha thiết kế lại hoàn toàn kiểu dáng, đồng thời còn có thêm phiên bản môtô Yamaha V-ixion R mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn. Về cơ bản, V-ixion R chính là một chiếc R15 thế hệ mới trong "hình hài" naked bike khi chiếc xe cũng sở hữu động cơ SOHC 4 van 155,1 cc với công suất 19,04 mã lực tại 10.000 rpm kèm mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm. Các công nghệ như van biến thiên VVA hay hộp số 6 cấp có ly hợp chống trượt slipper clutch cũng xuất hiện trên chiếc xe. V-ixion R cũng được trang bị cặp mâm 5 cánh kiểu xương cá như R15, kèm theo lốp trước 90/80/17 và lốp sau 130/70/17 y hệt R15. Các trang bị đáng chú ý khác của chiếc xe gồm cổng sạc USB và gắp sau thể thao như của R15, giúp giảm trọng lượng thấp hơn 1 kg so với phiên bản thường. Về thiết kế, V-ixion R không có sự khác biệt nào so với các phiên bản V-ixion 2017 thông thường. Hãng xe máy Yamaha đã thiết kế lại hoàn toàn kiểu dáng hai bên thân xe của V-ixion với thiết kế liền mạch, gãy gọn và mang đậm phong cách thể thao hơn. Với thế hệ mới nhất, toàn bộ phần đầu của V-ixion R 2017 đã được thiết kế lại hoàn toàn với đèn pha trước sắc sảo theo phong cách của chiếc naked bike phân khối lớn MT-03. Thậm chí, đèn pha của chiếc xe còn hiện đại hơn khi được trang bị công nghệ chiếu sáng LED. Hệ thống phuộc và phanh của V-ixion 2017 không có sự thay đổi. Kế thừa ưu điểm của thế hệ trước, V-ixion R 2017 vẫn sở hữu thay lái với ghi-đông cao đem lại tư thế ngồi thoải mái. Sự khác biệt chỉ nằm ở ghi-đông sơn màu đen mờ thay vì mạ bóng như trước, khiến chiếc xe trông "ngầu" hơn. Ở phía trên, bảng đồng hồ của xe đã được thay mới hoàn toàn với màn hình full LCD đơn sắc lấy từ Yamaha R15 thế hệ mới. So với phiên bản thường, V-ixion R có tem chữ nổi bằng nhựa mạ bóng cao cấp hơn, thay vì chỉ được dán tem giấy thông thường. Phiên bản này cũng có 2 lựa chọn màu sắc bắt mắt hơn là xanh GP truyền thống Yamaha và đỏ mờ. Tại thị trường Indonesia, Yamaha V-ixion R hiện đã bắt đầu được mở bán với giá 28,8 triệu Rupiah (tương đương 49 triệu đồng). Yamaha Indonesia đang hy vọng sẽ bán được 100.000 chiếc trong năm đầu tiên chiếc xe ra mắt.

