Xe môtô Yamaha MT-07 2018 "chốt giá" 170 triệu đồng

Cái tên MT này vốn được viết tắt từ cụm "Masters of Torque", đồng hành cùng chiến dịch tiếp thị "Dark side of Japan". Hãng xe máy Yamaha muốn dùng cái tên này cho mọi thị trường nhằm "củng cố cộng đồng người dùng xe MT trên toàn cầu, cùng nhau chia sẻ cảm hứng 'Dark side of Japan'".