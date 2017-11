Xe môtô BMW R nineT “ép cân” như siêu mẫu Italy

Mẫu xe môtô BMW R nineT vốn được biết đến là chiếc xe chơi mang đậm chât hoài cổ, nay bỗng "lột xác" sở hữu "thân hình" thon gọn, thời trang hơn nhờ xưởng độ lừng danh ở Italia, Low Ride Magazine. Để làm được điều này, các xưởng độ đã tiến hành kế hoạch tinh chỉnh, cắt giảm một vài chi tiết được cho là thừa thải trên BMW R nineT. Hãng độ xe Low Ride Magazine đã thay đổi tất cả chi tiết của chiếc R nineT, ngoại trừ phần khung xe. Những chi tiết quá to hoặc quá rườm rà đều được lược bỏ trông chiếc xe tối giản nhất có thể. Ống xả kép nguyên bản được thay bằng ống xả đơn, ngắn hơn. Bộ phận làm mát nguyên bản cũng được thay bằng loại nhỏ hơn, làm giảm đi đôi chút sức mạnh nhưng bù lại chiếc xe lại nhẹ đi được 25kg khiến việc điều khiển vẫn mượt mà như zin. Một trong những chi tiết được cho là thay đổi quá bất ngờ đó là bình xăng. Bình xăng to ngoại cỡ vôn có bỗng trở nên gọn gàng một cách không tưởng. Điều này khiến chiếc xe gọn hẳn dường như chỉ nhỏ bằng 2/3 chiếc xe nguyên bản hay thậm chí là 1/2. Màn hình LCD của FG racing được giữ theo nguyên bản. Cùng với sự thay đổi của bình xăng, phần yên đôi nguyên bản cũng được đổi mới bằng yên solo thon dài hơn. Động cơ được thay đổi nhỏ với việc tăng tỷ lệ nén, kim phun nhiên liệu, đầu xy-lanh, đầu ống xả cũng sử dụng loại đường kính lớn hơn. Những thay đổi này đem lại là chiếc R nineT sức mạnh 130 mã lực, mạnh hơn 20% so với nguyên bản. Sau khi độ hoàn thành, chiếc xe được cho là giảm đến 25 kg so với bản nguyên mẫu. Tuy nhiên, xưởng độ này khẳng định rằng việc tinh giảm các chi tiết trên xe hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến dáng vẻ tổng thể của xe khiến bản độ trông như một phiên bản đặc biệt do chính hãng BMW sản xuất.

