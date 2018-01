Xe môtô BMW G310 "chốt giá" 150 triệu đồng tại Việt Nam?

Sau khi tập đoàn ôtô trong nước - Trường Hải đã chính thức khẳng định việc tiếp quản việc quản lí thương hiệu xe hai bánh BMW Motorrad tại thị trường Việt Nam, mới đây những chiếc xe môtô BMW G310R đầu tiên về Việt Nam vào giữa năm 2017 bất ngờ được hé lộ mức giá mới rẻ hơn so với thời Euro Auto tiếp quản. Theo đó, giá xe BMW G310R được dự đoán oử mức khoảng 150 triệu đồng (giá tốt hơn rất nhiều so với giá gần 200 triệu đồng được tiết lộ trước đây). Giá BMW G310GS cao hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là giá dự đoán, Giá BMW G310R chính thức sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. Đây là mảng kinh doanh hoàn toàn mới của Trường Hải và sẽ là thách thức không hề nhỏ với tập đoàn này khi mà họ được biết đến nhiều hơn với các thương hiệu xe ôtô. Chính vì vậy, nếu có mức giá bán cạnh tranh ở mảng xe hai bánh - chắc chắn đây sẽ là đối thủ đáng gờm của Ducati, Harley-Davidson, Yamaha, thậm chí là cả Honda tại Việt Nam. BMW G310R là kết quả từ sự hợp tác giữa hãng xe môtô xứ Bavaria cùng với hãng xe TVS của Ấn Độ, và cũng là mảnh ghép còn thiếu của BMW bên cạnh một loạt những sản phẩm "khủng" ăn khách của hãng. Đây là mẫu môtô nhắm tới thị trường châu Á và phân khúc entry-level. Trên mẫu xe cỡ nhỏ mới này, thay đổi dễ nhận ra nhất của G310R phải kể tới phần đầu mới với đèn pha sắc sảo nằm phía trước xe. Xe sở hữu một số trang bị cao cấp như phuộc USD với đường kính 41 mm, phanh đĩa trước 4 piston có kèm theo hệ thống phanh ABS... Ghi đông của xe được đặt cao, đem tới tư thế lái thoải mái thường thấy ở naked-bike. Bảng đồng hồ của G310R hoàn toàn là một màn hình LCD đơn sắc đen trắng, dễ nhìn hơn hẳn so với đồng hồ cam/đen của đối thủ KTM Duke và các đối thủ cùng phân khúc. BMW trang bị cho G310R phiên bản 2016 bộ khung ống lồng thép, giảm xóc trước hành trình ngược và giảm xóc sau loại đơn. Chiếc naked-bike dung tích nhỏ nhất của BMW hiện nay sở hữu chiều cao yên 785 mm và trọng lượng khô 159 kg. Lốp trước và sau của mẫu xe môtô cỡ nhỏ G310R mới này có thông số lần lượt là 110/70 và 150/60. La-zăng 17-inch là điểm nhấn nổi bật trên chiếc naked-bike của thương hiệu "Cánh quạt xanh xứ Bavaria". Ngoài ra, xe còn được trang bị bình xăng có dung tích 11 lít. Mẫu xe naked-bike cỡ nhỏ mới của gia đình BMW Motorrad sử dụng động cơ dung tích xylanh 313cc, làm mát bằng nước, xylanh đơn, sản sinh công suất 34 mã lực, mô men xoắn 28 Nm tại số vòng quay 7.500 vòng/phút. Đầu xy lanh của xe được thiết kế dạng quay ngược, đẩy ống bơm hướng về phía trước - điều này cho phép động cơ được đặt nghiêng, hướng trọng lượng về bánh trước trong khi giữ thẳng ống xả ở bánh sau. BMW G310R được đánh giá là chiếc môtô vừa có giá thành hợp lý, vừa mang lại trải nghiệm thú vị cho những người trẻ tuổi. Được sản xuất bởi đối tác Ân Độ TVS, chính vì vậy BMW G310R hứa hẹn sẽ có giá rất hấp dẫn cho các khách hàng yêu thích thương hiệu BMW Motorrad. Hiện tại, BMW Motorrad Việt Nam cũng như nhà phân phối Thaco Trường vẫn chưa tiết lộ thông tin chính thức về ngày ra mắt cũng như mức giá bán của mẫu xe G310R mới này. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bảng giá xe ôtô mà BMW Thaco vừa cung cấp, người dùng hoàn toàn có thể hi vọng vào dòng môtô giá rẻ này. Video: Xem chi tiết xe môtô giá rẻ BMW G310R mới.

