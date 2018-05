Xe Mitsubishi Outlander "kênh giá" 18 triệu đồng tại Việt Nam

Thương hiệu Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) vừa tăng giá niêm yết của xe Outlander từ 808 triệu lên 823 triệu đồng. Chỉ phiên bản 2.0 CVT thấp nhất có sự điều chỉnh giá bán. Giá các phiên bản khác không đổi. Trước đó, sau khi chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp đầu năm 2018, giá xe Mitsubishi Outlander phiên bản này từng giảm 167 triệu đồng. Dự kiến tăng giá bán của Mitsubishi Outlander 2.0 CVT đã được nhân viên kinh doanh các đại lý thông báo với một số khách hàng từ tháng 4/2018. Do đó, nhiều người đã đặt xe trước để hưởng giá cũ, thay vì chờ sau đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới mua. Sau giảm, khoảng cách giá giữa bản 2.0 thường và 2.0 Premium rút ngắn còn 119 triệu đồng.Mitsubishi Outlander CKD 2018 được xuất xưởng vào ngày 23/1/2018, từ một mẫu crossover đắt nhất phân khúc sau khi chuyển từ diện nhập khẩu sang lắp ráp trong nước đã đảo ngược chiều trở thành có giá khởi điểm rẻ nhất trong phân khúc và lấn át thị phần của các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V và Nissan X-Trail. Outlander 2018 CKD không có nhiều thay đổi so với bản nhập khẩu trước đây. Hãng xe Nhật đã bổ sung thêm chìa khóa thông minh cùng hệ thống khởi động start/stop cho phiên bản 2.0 CVT và cảm biển lùi cho phiên bản cao nhất 2.4 Premium. Ngoài ra, một vài nâng cấp khác ở phiên bản thấp cấp 2.0 CVT như lazang 2 tông màu được nâng lên 18 inch, gương tích hợp gập, chỉnh điện và chức năng sưởi... Trên phiên bản thấp nhất 2.0 CVT chỉ được trang bị ghế nỉ, ghế lái chỉnh cơ trong khi đó 2 phiên bản còn lại được trang bị ghế da màu be, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ trời được tích hợp lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Cả 3 phiên bản Outlander đều được trang bị 7 chỗ ngồi và tiện ích giống nhau như: chìa khóa thông minh và khởi động Start/Stop, màn hình cảm ứng 7 inch, khóa cửa trung tâm…. 2 phiên bản Outlander 2.0 CVT và 2.0 CVT Premium sử dụng động cơ xăng 2.0 lít DOHC MIVEC cho công suất cực đại 145 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.200 vòng/phút. Trong khi đó, phiên bản Outlander 2.4 CVT Premium sử dụng động cơ xăng 2.4 lít DOHC MIVEC, cho công suất cực đại 167 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 222 Nm tại 4.100 vòng/phút. Cả 3 phiên bản đều sử dụng hộp số CVT, tuy nhiên bản 2.0 và 2.0 Premium đều dẫn động 1 cầu, bản cao cấp nhất 2.4 Premium dẫn động 2 cầu. Trang bị an toàn gồm; hệ thống cân bằng điện tử ASC, hệ thống phanh an toàn ABS – EBD – BA; hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát; hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát hành trình… Riêng bản 2.4L có phanh tay điện tử cùng chức năng auto hold, cảm biến lùi… Tại thời điểm ra mắt, động thái trang bị thêm nhiều tính năng cho bản 2.0 CVT cùng mức giá bán hấp dẫn trong khi hai phiên bản Premium cao hơn lại giảm giá rất ít có thể thấy Mitsubishi Việt Nam đang muốn nhắm tới những khách hàng bình dân hơn và biến Outlander 2.0 CVT thành "quân bài chiến lược" của mình trong năm 2018. Chi tiết Mitsubishi Outlander 2018 lắp ráp tại Việt Nam.

