Xe máy “Tàu” Brixton BX đặc biệt giá 59 triệu tại VN

Mẫu xe máy Tàu Brixton BX 150 Classic đang là dòng xe nhận được nhiều ý kiến trái chiều của giới chơi xe hiện nay tại Việt Nam. Do đó phiên bản giới hạn của dòng xe này được xem là sẽ khắc phục một số lỗi trên xe và kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng đam mê dòng xe côn tay giá rẻ này trong thời gian tới. Được chính thức ra mắt thị trường Việt Nam tại sự kiện triển lãm VMCS 2017 diễn ra hồi đầu tháng 5 vừa qua, hai dòng xe môtô Brixton BX 125 và 150 đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt, đặc biệt là giới trẻ. Đây là dòng sản phẩm môtô giá rẻ của hãng xe Áo tại Trung Quốc gây "bão" trong thời gian qua. Đi theo phong cách cổ điển vốn đang được nhiều dân chơi môtô tại Việt Nam ưa chuộng, mẫu xe côn tay Brixton BX125 Classic được thương hiệu xe máy Áo tại Trung Quốc trang bị nhiều chi tiết hiện đại và đẹp mắt, tuy nhiên những vật liệu được trang trí cho xe thuộc loại "hàng mã" khá rẻ tiền nếu bạn thực sự chỉ nhìn bằng mắt chú không "nhìn bằng tay". Cụ thể, mặc dù chỉ mới bán ra được vài tháng nhưng những chiếc môtô kiểu dáng hoài cổ với giá bán rẻ có xuất xứ từ Trung Quốc liên tục xuất hiện nhiều lỗi gây khó chịu cho người dùng. Thậm chí trong thời gian qua, nhiều khách hàng đã cãi vã nhau gay gắt khi tranh luận trên mạng xã hội về việc xe Brixton mắc hàng loạt lỗi do đâu. Trên phiên bản đặc biệt Brixton BX 150 Classis mới không có nhiều thay đổi ngoài việc thêm màu sơn cà phê sữa ở các chi tiết như bao tay, bình xăng, ốp nhỏ hai bên khung và yên xe. Ngoài ra, một trong những chi tiết nhỏ nhưng khá quan trọng nhằm nhận biết bản giới hạn này là phía dè sau có khắc số thứ tự, chỉ có 288 chiếc được sản xuất. Chiếc xe phong cách hoài cổ này cũng vẫn giữ nguyên kích thước như bản cũ với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 2.020 x 930 x 1.105 mm, chiều dài cơ sở là 1.320 mm, chiều cao yên xe khá thấp (ở mức 760 mm) và được đánh giá sẽ rất phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam và Châu Á. Trang bị an toàn vẫn là hệ thống phanh đĩa thủy lực trước và sau với công nghệ phanh kết hợp (CBS), cặp vành nan hoa (bánh căm) với kích thước lốp là 100/90-18 cho bánh trước và 120/80-17 cho bánh sau. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB 12V-10Ah, đây sẽ là món phụ kiện rất cần thiết cho những chuyến đi đường dài của dân “phượt”. Brixton BX 150 Classic LTD vẫn sử dụng khối động cơ tương tự như bản thường là loại 1 xy-lanh, 4 thì, dung tích 149 phân khối và làm mát bằng không khí. Cho công suất hơn 11,66 mã lực tại vòng tua máy 8.000 v/ph và mô-men xoắn cực đại là 11,9 Nm từ 6.000 v/ph. Đi kèm hộp số 5 cấp. Mặc dù chỉ là một mẫu xe môtô cỡ nhỏ, giá rẻ nhưng Brixton BX cũng được trang bị "ngập tràn" hàng loạt đồ chơi cho biker. Cùng với vẻ ngoài mang đậm phong cách hoài cổ, nó còn được quảng cáo trang bị công nghệ hiện đại tiên tiến đặc biệt là đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro4. Tại thị trường Việt Nam, Brixton 150 Classis LTD mới sẽ được bán với giá 59 triệu đồng. Với mức giá cũng như trang bị trên mẫu xe này, nó hiện đang được xem là khá rẻ so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần kiểm tra, nghiên cứu kỹ về xe - tránh tình trạng "dính đầy lỗi" từng gặp như các mẫu xe Brixton trước đây.

