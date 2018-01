Xe máy Suzuki RGX đời 2003 “thét giá” 888 triệu tại Sài Gòn

Tại Việt Nam, dân chơi xe máy 2 kỳ đã quá quen thuộc với một trong những phiên bản của Su "xì-po" là Suzuki RGV 120. Tuy nhiên, mẫu xe "hậu duệ" của nó là dòng xe máy Suzuki RGX 120 lại xuất hiện với số lượng ít hơn rất nhiều khiến cho nó trở thành "hàng hiếm" và có mức giá đắt đỏ trên thị trường hiện nay. Đặc biệt là xe còn "zin". Ra mắt vào năm 2003, RGX 120 cũng đồng thời là phiên bản cuối cùng của Su "xì-po" được bán tại Malaysia, trước khi Suzuki hoàn toàn "khai tử" dòng xe này. Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng với Suzuki RG Sports 110, Satria 120 hay Suzuki RGV 120 có cấu trúc tương tự nhưng khác kiểu dáng, thường được gọi chung là "Su xì po". Về thiết kế, mẫu xe hai kỳ RGX 120 được tạo hình với kiểu dáng khí động học và thanh thoát hơn, y hệt như chiếc Suzuki Satria 120 thế hệ cuối ra mắt tại Indonesia 1 năm sau đó. Sự khác biệt giữa 2 mẫu xe này nằm ở màu sơn và tem khi RGX 120 vẫn giữ lại cặp yếm trắng, thân xe 1 màu và thiết kế tem đơn giản. Trong khi đó, những chiếc Satria 120 có sơn 2 tông màu và tem thể thao hơn. Chiếc "xế nổ" Suzuki 2 kỳ này đã được một người sưu tập và buôn bán xe nổi tiếng tại Sài Gòn cất công săn lùng. Dù được sản xuất từ năm 2003 nhưng do chủ sở hữu cũ gần như không sử dụng trong một thời gian dài, chính vì vậy chiếc xe vẫn còn trong tình trạng gần như mới hoàn toàn. 100% các chi tiết trên xe đều còn nguyên bản và trông như mới xuất xưởng từ nhà máy Suzuki. Ở thế hệ RGX 120 cuối cùng, Suzuki đã chỉ sản xuất chiếc xe với phiên bản vành đúc 6 cây xoắn, thay vì có tùy chọn vành căm như các thế hệ trước. Bộ mâm của RGX 120 có màu sơn trắng ở mọi phiên bản, thay vì màu đen như Satria 120. Điều đặc biệt khiến cho dòng xe Suzuki RGX 120 và các biến thể của nó trở thành "huyền thoại" đối với người chơi xe máy tại Việt Nam đó chính là khối động cơ 2 kỳ 1 xi-lanh 120,7cc làm mát bằng gió của xe, với công suất lên tới 15,5 PS và mô-men xoắn cực đại 15 Nm. Tại thời điểm năm 2003 và cho đến tận cả ngày nay, đây là một mức công suất rất mạnh đối với một mẫu xe số phổ thông. Nhờ động cơ mạnh mẽ, RGX 120 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 145 km/h. Một điểm nổi bật khác đó là chiếc xe có tới 6 cấp số, do dải mô-men xoắn hẹp của động cơ 2 kỳ. Cây pô "bụng bầu" đặc trưng của dòng xe 2 kỳ đình đám cũng còn mới nguyên, gần như không hề có vết trầy xước. Cả 2 bánh của chiếc xe cũng còn nguyên lốp"zin" kể từ khi rời nhà máy Suzuki với gai dầy đặn, bọc xung quanh cặp vành đúc. Bánh trước của RGX 120 có kích cỡ lốp 70/90/17 trong khi bánh sau là 80/90/17. Hiện tại, do không còn được sản xuất nên những chiếc Su "xì-po" nói chung và RGX 120 nói riêng được mang biển số chính ngạch và còn "zin" đều được dân chơi xe máy săn lùng và sẵn sàng bỏ ra gần, hoặc thậm chí hơn 100 triệu đồng để sở hữu (tuỳ tình trạng của mỗi chiếc xe). Chiếc xế nổ Suzuki 2 kỳ RGX 120 này hiện đang được chủ nhân rao bán trên mạng xã hội với giá lên tới 888 triệu đồng. Đây quả là một con số "không tưởng" cho chiếc xe máy phổ thông đời 2003. Với số tiền này, có thể mua được mọt chiếc crossover Nissan X-Trail giá 852 triệu kèm theo xe máy Honda Wave giá 17 triệu vẫn dư tiền. Video: Soi chi tiết xe máy 2 kỳ Suzuki RGX 120 đời 2003.

Tại Việt Nam, dân chơi xe máy 2 kỳ đã quá quen thuộc với một trong những phiên bản của Su "xì-po" là Suzuki RGV 120. Tuy nhiên, mẫu xe "hậu duệ" của nó là dòng xe máy Suzuki RGX 120 lại xuất hiện với số lượng ít hơn rất nhiều khiến cho nó trở thành "hàng hiếm" và có mức giá đắt đỏ trên thị trường hiện nay. Đặc biệt là xe còn "zin". Ra mắt vào năm 2003, RGX 120 cũng đồng thời là phiên bản cuối cùng của Su "xì-po" được bán tại Malaysia, trước khi Suzuki hoàn toàn "khai tử" dòng xe này. Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng với Suzuki RG Sports 110, Satria 120 hay Suzuki RGV 120 có cấu trúc tương tự nhưng khác kiểu dáng, thường được gọi chung là "Su xì po". Về thiết kế, mẫu xe hai kỳ RGX 120 được tạo hình với kiểu dáng khí động học và thanh thoát hơn, y hệt như chiếc Suzuki Satria 120 thế hệ cuối ra mắt tại Indonesia 1 năm sau đó. Sự khác biệt giữa 2 mẫu xe này nằm ở màu sơn và tem khi RGX 120 vẫn giữ lại cặp yếm trắng, thân xe 1 màu và thiết kế tem đơn giản. Trong khi đó, những chiếc Satria 120 có sơn 2 tông màu và tem thể thao hơn. Chiếc "xế nổ" Suzuki 2 kỳ này đã được một người sưu tập và buôn bán xe nổi tiếng tại Sài Gòn cất công săn lùng. Dù được sản xuất từ năm 2003 nhưng do chủ sở hữu cũ gần như không sử dụng trong một thời gian dài, chính vì vậy chiếc xe vẫn còn trong tình trạng gần như mới hoàn toàn. 100% các chi tiết trên xe đều còn nguyên bản và trông như mới xuất xưởng từ nhà máy Suzuki. Ở thế hệ RGX 120 cuối cùng, Suzuki đã chỉ sản xuất chiếc xe với phiên bản vành đúc 6 cây xoắn, thay vì có tùy chọn vành căm như các thế hệ trước. Bộ mâm của RGX 120 có màu sơn trắng ở mọi phiên bản, thay vì màu đen như Satria 120. Điều đặc biệt khiến cho dòng xe Suzuki RGX 120 và các biến thể của nó trở thành "huyền thoại" đối với người chơi xe máy tại Việt Nam đó chính là khối động cơ 2 kỳ 1 xi-lanh 120,7cc làm mát bằng gió của xe, với công suất lên tới 15,5 PS và mô-men xoắn cực đại 15 Nm. Tại thời điểm năm 2003 và cho đến tận cả ngày nay, đây là một mức công suất rất mạnh đối với một mẫu xe số phổ thông. Nhờ động cơ mạnh mẽ, RGX 120 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 145 km/h. Một điểm nổi bật khác đó là chiếc xe có tới 6 cấp số, do dải mô-men xoắn hẹp của động cơ 2 kỳ. Cây pô "bụng bầu" đặc trưng của dòng xe 2 kỳ đình đám cũng còn mới nguyên, gần như không hề có vết trầy xước. Cả 2 bánh của chiếc xe cũng còn nguyên lốp"zin" kể từ khi rời nhà máy Suzuki với gai dầy đặn, bọc xung quanh cặp vành đúc. Bánh trước của RGX 120 có kích cỡ lốp 70/90/17 trong khi bánh sau là 80/90/17. Hiện tại, do không còn được sản xuất nên những chiếc Su "xì-po" nói chung và RGX 120 nói riêng được mang biển số chính ngạch và còn "zin" đều được dân chơi xe máy săn lùng và sẵn sàng bỏ ra gần, hoặc thậm chí hơn 100 triệu đồng để sở hữu (tuỳ tình trạng của mỗi chiếc xe). Chiếc xế nổ Suzuki 2 kỳ RGX 120 này hiện đang được chủ nhân rao bán trên mạng xã hội với giá lên tới 888 triệu đồng. Đây quả là một con số "không tưởng" cho chiếc xe máy phổ thông đời 2003. Với số tiền này, có thể mua được mọt chiếc crossover Nissan X-Trail giá 852 triệu kèm theo xe máy Honda Wave giá 17 triệu vẫn dư tiền. Video: Soi chi tiết xe máy 2 kỳ Suzuki RGX 120 đời 2003.