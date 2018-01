Xe máy Honda Winner 150 độ "xế phượt" ngon, bổ, rẻ tại VN

Sau hai năm có mặt tại thị trường xe máy Việt, mẫu xe Honda Winner 150 đã dần khẳng định được "chỗ đứng" của mình trong giới chơi xe. Bên cạnh những bản độ Winner "khủng", nhiều biker cũng đã mua chiếc xe về, nhằm mục đích có một phương tiện di chuyển hàng ngày và "đi phượt" với phong cách mạnh mẽ nhưng chi phí hợp lý. Với mục đích sử dụng đơn giản, một người chơi xe tại miền Nam đã "dọn nhẹ" chiếc xe côn tay Winner 150 của mình để chiếc xe thời trang và vận hành an toàn hơn khi đi trong phố, đồng thời có đủ những trang bị tiện dụng khi thực hiện những chuyến hành trình xa. Thay vì cặp mâm nguyên bản 6 cánh kép của chiếc xe côn tay Winner 150 vốn đã khá độc đáo và thể thao, chủ xe đã trang bị mâm 6 cánh đơn mới thể thao hơn. Nhằm tăng độ an toàn khi đi trên đường, hệ thống phanh trước được nâng cấp với đĩa Galfer và heo Brembo 2 pis đối xứng, được chế vào phuộc xe bằng pad nhôm CNC. Hoàn tất hệ thống phanh trước của xe là cùm phanh Brembo RCS trên tay lái. Logo Honda bằng titan và những con ốc kiểng giúp trang trí thêm cho khu vực tay lái của chiếc xe. Ngoài ra, ở bên trong hốc gió nguyên bản ở mặt nạ trước của Winner còn được chủ nhân trang bị thêm một đèn LED L4 chiếu sáng tăng cường. Khối động cơ xi-lanh đơn DOHC cùng hệ thống xả nguyên bản của Winner hoàn toàn được chủ xe giữ nguyên, không thay đổi về kết cấu bên trong. Nằm ở phía sau dàn để chân, hệ thống phanh sau của xe cũng được nâng cấp, bắt đầu từ pen đạp Brembo kèm pad nhôm CNC với logo Brembo khắc tinh xảo. Hệ thống phanh đĩa sau của xe cũng đã được chủ nhân nâng cấp với heo Brembo 2 pis và đĩa Galfer. Cả 2 lốp dạng nguyên bản nhưng sử dụng loại bám đường hơn. Một số phụ kiện touring như hộp đồ ở lườn giữa, mào chắn gió trước đầu xe và baga kèm tay xách phía sau khiến chiếc Honda Winner 150 độ luôn sẵn sàng cho những hành trình xa. Chiếc Honda Winner 150 trong bài được một người chơi xe tại Sài Gòn trang bị cho một số phụ tùng hữu dụng để "đi tour", cùng với "dàn chân" đẹp mắt và hệ thống phanh nâng cấp toàn diện để đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc đẹp mắt hơn, chi phí độ mẫu xe này cũng không quá đắt. Video: Xem chi tiết Honda Winner màu mới tại Việt Nam.

Sau hai năm có mặt tại thị trường xe máy Việt, mẫu xe Honda Winner 150 đã dần khẳng định được "chỗ đứng" của mình trong giới chơi xe. Bên cạnh những bản độ Winner "khủng", nhiều biker cũng đã mua chiếc xe về, nhằm mục đích có một phương tiện di chuyển hàng ngày và "đi phượt" với phong cách mạnh mẽ nhưng chi phí hợp lý. Với mục đích sử dụng đơn giản, một người chơi xe tại miền Nam đã "dọn nhẹ" chiếc xe côn tay Winner 150 của mình để chiếc xe thời trang và vận hành an toàn hơn khi đi trong phố, đồng thời có đủ những trang bị tiện dụng khi thực hiện những chuyến hành trình xa. Thay vì cặp mâm nguyên bản 6 cánh kép của chiếc xe côn tay Winner 150 vốn đã khá độc đáo và thể thao, chủ xe đã trang bị mâm 6 cánh đơn mới thể thao hơn. Nhằm tăng độ an toàn khi đi trên đường, hệ thống phanh trước được nâng cấp với đĩa Galfer và heo Brembo 2 pis đối xứng, được chế vào phuộc xe bằng pad nhôm CNC. Hoàn tất hệ thống phanh trước của xe là cùm phanh Brembo RCS trên tay lái. Logo Honda bằng titan và những con ốc kiểng giúp trang trí thêm cho khu vực tay lái của chiếc xe. Ngoài ra, ở bên trong hốc gió nguyên bản ở mặt nạ trước của Winner còn được chủ nhân trang bị thêm một đèn LED L4 chiếu sáng tăng cường. Khối động cơ xi-lanh đơn DOHC cùng hệ thống xả nguyên bản của Winner hoàn toàn được chủ xe giữ nguyên, không thay đổi về kết cấu bên trong. Nằm ở phía sau dàn để chân, hệ thống phanh sau của xe cũng được nâng cấp, bắt đầu từ pen đạp Brembo kèm pad nhôm CNC với logo Brembo khắc tinh xảo. Hệ thống phanh đĩa sau của xe cũng đã được chủ nhân nâng cấp với heo Brembo 2 pis và đĩa Galfer. Cả 2 lốp dạng nguyên bản nhưng sử dụng loại bám đường hơn. Một số phụ kiện touring như hộp đồ ở lườn giữa, mào chắn gió trước đầu xe và baga kèm tay xách phía sau khiến chiếc Honda Winner 150 độ luôn sẵn sàng cho những hành trình xa. Chiếc Honda Winner 150 trong bài được một người chơi xe tại Sài Gòn trang bị cho một số phụ tùng hữu dụng để "đi tour", cùng với "dàn chân" đẹp mắt và hệ thống phanh nâng cấp toàn diện để đảm bảo an toàn. Bên cạnh việc đẹp mắt hơn, chi phí độ mẫu xe này cũng không quá đắt. Video: Xem chi tiết Honda Winner màu mới tại Việt Nam.