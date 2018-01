Xe máy Honda Super Cub độ cực độc của 9x Hà thành

Khởi đầu từ Indonesia, phong cách độ Street Cub đang được những người chơi xe Honda Super Cub trên Thế giới ưa chuộng. Về cơ bản, phong cách này sẽ giữ nguyên gần như hoàn toàn thân xe và khung của Cub, nhưng chiếc xe sẽ được thay cặp bánh lớn hơn và ghi-đông trần. Theo phong cách Street Cub, một biker 9X tại Hà Nội đã độ lại một chiếc Honda Super Cub 79 lại theo phong cách này, với một số chi tiết độc đáo làm điểm nhấn cùng cặp bánh lớn hơn nhiều so với nguyên bản. Bản độ này đã được hoàn thành từ năm 2014 và được chủ nhân sử dụng hàng ngày kể từ đó tới nay mà không gặp bất kỳ trục trặc nào. Ở phía trước, chiếc xe máy số Honda Super Cub đời cũ đã được độ bánh lớn bằng cách nâng bản vành lên thành 2.5/17, đi kèm với lốp 100/80/17. Hệ thống phanh đùm phía trước cùng với phuộc "giò gà" đặc trưng của Super Cub đã được chủ xe giữ lại. Để có thể lắp được bánh trước lớn cho xe, cặp phuộc giò gà đã phải nới rộng ra. Cụm đèn pha chóa tròn cùng đèn xi-nhan được chuyển xuống dưới dè trước. Hai bên "giò gà" của xe còn được chủ nhân trang trí bằng những miếng ốp bằng đồng CNC hình biểu tượng hoa bách hợp đầy vẻ cổ điển. Giống như những chiếc xe Honda Street Cub khác, chủ xe đã bỏ đi phần đầu nguyên bản của Cub 78, thay vào đó là ghi-đông trần cùng cùm công tắc lấy từ Honda 67. Đồng hồ full LCD từ Yamaha BW đã được lắp cho xe, cung cấp đầy đủ các thông tin vận hành. Trong khi đa số những chiếc xe "dọn" theo phong cách Street Cub đều có yên solo thì trên chiếc xe này, chủ nhân đã lựa chọn yên rút ngắn với bề mặt chần chỉ vân con thoi đẹp mắt. Theo chủ xe, chiếc xe vẫn có thể chở 2 người, với điều kiện người lái ngồi dịch lên gần chỏm yên. Cặp ốp che hệ thống điện và yếm ngắn trên chiếc Cub độ này đã được dán decal theo phong cách Stickerbomb, được tạo thành từ nhiều mảnh decal với hình khác nhau được dán một cách ngẫu nhiên. Về "nội công", chiếc xe đã được thay cục máy côn tay của Honda 67 nâng dung tích lên 85 cc, kèm theo chế hòa khí từ Honda Cub 82 và pô độ thủ công. Phần dè sau của chiếc xe đã được cắt ngắn và nới rộng, để có thể lắp bánh sau với lốp 130/70/17 và vành bản 3.0/17. Do có bánh lớn nên chiếc xe đã được thay gắp từ SYM Wolf. Dù có cặp bánh lớn hơn nhiều so với xe nguyên bản nhưng do sắp lại nhông sên đĩa, chiếc xe vẫn có "nước đề" tốt, vận tốc tối đa khoảng 70-80 km/h và leo dốc. Từ chiếc Honda Super Cub 79 cũ nát, người chơi xe máy độ tại Hà Nội đã làm lại nó theo phong cách Street Cub với cặp "bánh béo" và một loạt những điểm nhấn đầy màu sắc độc đáo và đầy cá tính. Ngắm xe máy Honda Super Cub độ cực chất tại Việt Nam.

