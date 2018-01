Xe máy Honda Monkey của John Lennon đắt gấp 100 lần giá gốc

John Lennon, thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Beatles, dù không phải một dân chơi xe khét tiếng thưở đó, nhưng chiếc xe máy Honda Monkey (xe khỉ) của ông được định giá gấp 100 lần so với giá gốc khi lên nó sắp được lên sàn đấu giá vào tháng 3/2018 tới đây. Sự hâm mộ của công chúng dành cho huyền thoại âm nhạc John Lennon lớn đến mức giá bán của chiếc xe máy Honda đời 1969 thậm chí ngang với các mẫu xe từng được ngôi sao điện ảnh môtô Steve McQueen sở hữu. Thương hiệu Honda bắt đầu sản xuất mẫu "xe khỉ" mang trên mình động cơ 49cc cùng bộ ghi đông cao và thẳng này vào năm 1968. Ở thời điểm đó, đây là mẫu xe tạo nên được tiếng vang lớn cho hãng xe máy Nhật Bản. Ông vua âm nhạc thời bấy giờ cũng sắm sửa một chiếc xe máy để chạy quanh khu đất Tittenhurst Park Estate của mình ở Surrey vào năm 1969. Tên gọi Monkey "xe khỉ" của dòng xe máy 50cc nhà Honda xuất phát từ việc do sở hữu kích thước rất nhỏ nên một người lớn ngồi trên xe sẽ có tư thế ngồi giống những chú khỉ lái xe hai bánh trong rạp xiếc. Monkey Z50A được trang bị động cơ 49 cc xi-lanh đơn SOHC làm mát bằng gió và sử dụng chế hòa khí từ những chiếc Super Cub cùng thời. Cũng giống như Super Cub, chiếc xe được trang bị hộp số 3 cấp bán tự động, không cần bóp côn. Các phiên bản Monkey sau này được trang bị thêm côn tay để đem tới cảm giác lái thú vị hơn. Với chiều dài chỉ 1280 mm, rộng 580 mm, cao 865 mm và độ dài cơ sở chỉ 880 mm, Monkey Z50A sở hữu một "thân hình" cực kỳ bé nhỏ, bé hơn cả chiếc MSX hiện tại của Honda. Tiếc rằng, những mẫu xe khỉ đáng yêu này đã trở thành một phần của quá khứ khi Honda khai tử chúng vào năm ngoái do vướng phải các vấn đề về tiêu chuẩn khí thải. Dù để lại nhiều tiếc nuối nhưng Honda vẫn bắt buộc phải đặt một dấu chấm cho dòng xe khỉ này bởi Nhật Bản hiện đang áp dụng quy chuẩn khí thải Euro4 theo các nước Châu Âu và việc phát triển khối động cơ mới sẽ tăng thêm chi phí sản xuất một chiếc xe, dẫn đến lợi nhuận thu về sẻ mỏng hơn, không đáng so với công sức bỏ ra. Video: CHi tiết xe máy Honda Monkey của John Lennon.

