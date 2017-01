Xe máy côn tay Honda Win giá gần 100 triệu tại Hà Nội

Có nguồn gốc từ Indonesia, Honda Win 100 là mẫu xe côn tay nam phân khối nhỏ nổi tiếng nhất tại Việt Nam trong thập niên 90, kế thừa "đàn anh" Honda 67 (hay Honda SS50) trước đó. Win 100 lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1986 và được sản xuất tại nhà máy PR Federal Motor ở Indonesia. Tới mãi năm 2005, mẫu xe này mới chính thức bị ngừng sản xuất. Ra đời vào thập niên 80, Honda Win sở hữu thiết kế khỏe khoắn, vuông vức hơn. Xe có kích thước dài 1920 mm cùng chiều cao yên 740 mm. Một điểm đặc biệt của Win 100 so với các dòng xe Honda côn tay khác như CD90 hay Honda 67 là vành trước có đường kính lên tới 18 inch, thay vì đều 2 bánh 17 inch. Cùng với kích thước gọn gàng, trọng lượng nhẹ, tư thế ngồi thoải mái nhờ tay lái cao, động cơ mạnh mẽ và bền bỉ, cấu hình bánh này khiến Win 100 có khoảng sáng gầm và khả năng địa hình cao hơn, khiến chiếc xe "thống trị" ở các vùng núi Việt Nam, đặc biệt là tại Tây Bắc. Cung cấp sức mạnh cho Honda Win là khối động cơ 1 xi-lanh nằm ngang SOHC 2 van 4 kỳ, làm mát bằng không khí với dung tích 97,2 cc có chung gốc với rất nhiều dòng xe phân khối nhỏ khác của Honda hiện nay như Dream, Wave... Tuy nhiên so với các dòng xe khác, động cơ của Win được trang bị hộp số côn tay, cũng có 4 cấp số. Điểm khác biệt là cách sắp số của xe là 1-N-2-3-4 thay vì N-1-2-3-4 giống các dòng Honda phân khối nhỏ khác. Công suất của động cơ này đạt khoảng 8 mã lực. Những chiếc Win 100 nhập khẩu từ Indonesia đều khởi bằng cần đạp và không có đề. Sau này, chiếc xe đã được nhiều hãng sản xuất Trung Quốc "nhái" lại và bổ sung thêm bộ đề tiện dụng hơn. Tuy nhiên, những chiếc Win Indonesia vẫn được ưa chuộng hơn do chất lượng bền bỉ. Cùng với GL150 Pro, Win 100 là 1 trong 2 lựa chọn xe côn tay phân khối nhỏ có giá "phải chăng" nhất tại Việt Nam trong thập niên 90, dù lúc đó chúng vẫn có giá trị bằng cả gia tài đối với nhiều người thời điểm đó. Hiện tại, những chiếc Honda Win 100 Indonesia thực sự, với các phụ tùng "zin" rất khó kiếm và được nhiều người săn lùng. Chiếc Win 100 trong bài viết thuộc quyền sở hữu của một người sưu tầm xe tại Hà Nội, được biết đã có người trả giá đến 80 triệu những vẫn chưa được chủ nhân đồng ý.

