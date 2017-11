“Xế khỉ” Honda Monkey hồi sinh với động cơ 125cc

Năm 1967, mẫu "xe khỉ" tí hon Honda Monkey đã lần đầu tiên được bán ra thị trường. Bước sang tuổi 50, dòng xe này đã chính thức bị hãng xe máy Honda "khai tử" do không còn đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải. Tuy nhiên những người đam mê dòng xe minibike của Honda sẽ không phải buồn lâu khi phiên bản Monkey hoàn toàn mới với trang bị động cơ 125cc đã được Honda cho ra mắt. Từng lộ diện dưới dạng bản vẽ 3D từ rất lâu, tới nay phiên bản Honda Monkey 125 đã được "trình làng" tại triển lãm Tokyo 2017. Tên gọi Monkey của dòng xe xuất phát từ việc do có kích thước rất nhỏ nên một người lớn ngồi trên xe sẽ có tư thế ngồi giống những chú khỉ lái xe hai bánh trong rạp xiếc. Kể từ khi ra mắt tới nay, Honda Monkey đã thu hút được một lượng "fan" đông đảo trên toàn Thế giới bởi kiểu dáng đáng yêu của mình với tổng cộng 660.000 xe được bán ra. Ở phiên bản mới, “xế khỉ” Honda Monkey vẫn mang thiết kế đặc trưng của dòng xe từ trước đến nay. Tuy nhiên vì được trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn nên xe cũng được điều chỉnh kích thước “nhỉnh” lên để sao cho phù hợp. Dựa trên cơ sở dòng minibike MSX125 hiện tại, mẫu xe máy Honda Monkey 125 có thể coi như một phiên bản "hiện đại hóa" của chiếc Monkey 50 tuổi. Một trong những ví dụ rõ nét nhất là cụm đèn pha trước chóa tròn cổ điển, nhưng sử dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại. Mang "hơi hướng" scrambler, mẫu xe máy Monkey 125 có phuộc USD hành trình lớn và chắn bùn trước đặt cao, phuộc sau dạng kép thay vì phuộc đơn Monoshock. Vành xe có dạng 5 cánh chữ Y như MSX125. Lốp trước là loại lốp gai Maxxis Tortuga với bản khá lớn 120/80/12. Về động cơ, Monkey 125 bản mới sẽ sử dụng chung khối máy SOHC 1 xi-lanh 125 cc làm mát bằng gió, với công suất tối đa 9,65 mã lực như trên MSX 125. Phiên bản này cũng vẫn giữ lại thiết kế pô vắt đã trở thành một phần hình ảnh của Monkey, đồng thời mang phong cách scrambler đang được ưa chuộng. Dưới gầm xe là một tấm nhôm bảo vệ động cơ như các dòng "cào cào" chuyên nghiệp. Mẫu Monkey 125 được giới thiệu tại triển lãm Tokyo 2017 đã có độ hoàn thiện cao. Điều này chứng tỏ rằng Monkey 125 sẽ sẵn sàng được Honda đưa lên dây chuyền sản xuất bất kỳ lúc nào, nhiều khả năng chiếc xe sẽ có giá đắt hơn khoảng 5% so với MSX125. Nguồn ảnh: indianautosblog.com

Năm 1967, mẫu "xe khỉ" tí hon Honda Monkey đã lần đầu tiên được bán ra thị trường. Bước sang tuổi 50, dòng xe này đã chính thức bị hãng xe máy Honda "khai tử" do không còn đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải. Tuy nhiên những người đam mê dòng xe minibike của Honda sẽ không phải buồn lâu khi phiên bản Monkey hoàn toàn mới với trang bị động cơ 125cc đã được Honda cho ra mắt. Từng lộ diện dưới dạng bản vẽ 3D từ rất lâu, tới nay phiên bản Honda Monkey 125 đã được "trình làng" tại triển lãm Tokyo 2017. Tên gọi Monkey của dòng xe xuất phát từ việc do có kích thước rất nhỏ nên một người lớn ngồi trên xe sẽ có tư thế ngồi giống những chú khỉ lái xe hai bánh trong rạp xiếc. Kể từ khi ra mắt tới nay, Honda Monkey đã thu hút được một lượng "fan" đông đảo trên toàn Thế giới bởi kiểu dáng đáng yêu của mình với tổng cộng 660.000 xe được bán ra. Ở phiên bản mới, “xế khỉ” Honda Monkey vẫn mang thiết kế đặc trưng của dòng xe từ trước đến nay. Tuy nhiên vì được trang bị động cơ mới mạnh mẽ hơn nên xe cũng được điều chỉnh kích thước “nhỉnh” lên để sao cho phù hợp. Dựa trên cơ sở dòng minibike MSX125 hiện tại, mẫu xe máy Honda Monkey 125 có thể coi như một phiên bản "hiện đại hóa" của chiếc Monkey 50 tuổi. Một trong những ví dụ rõ nét nhất là cụm đèn pha trước chóa tròn cổ điển, nhưng sử dụng công nghệ chiếu sáng LED hiện đại. Mang "hơi hướng" scrambler, mẫu xe máy Monkey 125 có phuộc USD hành trình lớn và chắn bùn trước đặt cao, phuộc sau dạng kép thay vì phuộc đơn Monoshock. Vành xe có dạng 5 cánh chữ Y như MSX125. Lốp trước là loại lốp gai Maxxis Tortuga với bản khá lớn 120/80/12. Về động cơ, Monkey 125 bản mới sẽ sử dụng chung khối máy SOHC 1 xi-lanh 125 cc làm mát bằng gió, với công suất tối đa 9,65 mã lực như trên MSX 125. Phiên bản này cũng vẫn giữ lại thiết kế pô vắt đã trở thành một phần hình ảnh của Monkey, đồng thời mang phong cách scrambler đang được ưa chuộng. Dưới gầm xe là một tấm nhôm bảo vệ động cơ như các dòng "cào cào" chuyên nghiệp. Mẫu Monkey 125 được giới thiệu tại triển lãm Tokyo 2017 đã có độ hoàn thiện cao. Điều này chứng tỏ rằng Monkey 125 sẽ sẵn sàng được Honda đưa lên dây chuyền sản xuất bất kỳ lúc nào, nhiều khả năng chiếc xe sẽ có giá đắt hơn khoảng 5% so với MSX125. Nguồn ảnh: indianautosblog.com