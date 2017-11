Xe Jeep Wrangler 2018 “chốt giá” từ 692 triệu đồng

Trên một Diễn đàn JL Wrangler, những hình ảnh đầu tiên về 3 phiên bản của mẫu xe Jeep Wrangler 2018 sẽ được ra mắt tại triển lãm SEMA 2017 đã được công bố là Wrangler Sport, Sahara và Rubicon đồng thời công bố giá bán của mẫu xe địa hình này tại Mỹ khởi điểm từ 30.445 USD (tương đương 692 triệu đồng). Như vậy Wrangler 2018 đã có giá cao hơn 2.550 USD so với phiên bản trước đó. Tuy nhiên nó thực sự đáng giá khi được trang bị hàng loạt những tính năng và công nghệ mới hiện đại hơn. Jeep Wrangler phiên bản 2018 vẫn dựa trên những tiêu chí của một chiếc xe địa hình danh tiếng theo chuẩn Mỹ: mạnh mẽ, chắc chắn, và thực dụng. Vóc dáng vuông vức với đặc điểm nhận dạng của xe cùng “thanh chắn tản nhiệt 7 khe” đặc trưng của họ nhà Jeep. Bên cạnh đó, Wranglers 2018 trên cả hai phiên bản 2 cửa và 4 cửa sở hữu nhiều trang bị tiêu chuẩn mới, bao gồm 3 móc tời rời, cửa sổ kính tối màu, ốp bình nhiên liệu, bánh xe dự phòng full-size và hệ thống thông tin giải trí Uconnect trên màn hình 5 inch. Bên cạnh đó là trang bị an toàn bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ leo dốc, chìa khóa thông minh keyless go, hệ thống kiểm soát lực kéo. Phiên bản cao cấp hơn là Wrangler Sahara cũng được trang bị nhiều hơn, bao gồm: hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống treo tải nặng với phuộc gas, vô lăng bọc da có sưởi, các gương chiếu hậu có sưởi, thanh chống lật phía sau, chìa khóa thông minh keyless entry, chuông báo động và hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch. Phiên bản cao cấp nhất là Wrangler Rubicon cũng đồng thời được trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn. Nếu không am hiểu vè dòng xe này, chắc chắn nhiều người khó mà phân biệt được phiên bản Rubicon với các xe Wrangler khác, nếu không nhờ hàng chữ hai bên sườn nắp ca-pô. Điểm lôi cuốn ở chiếc Wrangler Rubicon phiên bản mới còn phải kể đến bộ mâm off-road 17 inch, thanh chống lật trước, tỷ lệ bánh răng truyền của cầu sau 4.10, hệ thống thông tin giải trí Uconnect với màn hình 8,4 inch, mui xe cứng 3 mảnh dễ dàng tháo lắp, thùng chứa đồ phía sau tiện dụng với kiểu mở ngang, hệ thống treo hiệu suất cao, trục trước và sau Tru-lok. Hiện thông tin về hệ truyền động của Jeep Wrangler vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin cho hay, mẫu xe này sẽ có nhiều tùy chọn động cơ tăng áp mạnh mẽ từ 2.0 L 4 xy lanh, V6 3.6 L, và động cơ tăng áp dầu V6 3.0 L.

Trên một Diễn đàn JL Wrangler, những hình ảnh đầu tiên về 3 phiên bản của mẫu xe Jeep Wrangler 2018 sẽ được ra mắt tại triển lãm SEMA 2017 đã được công bố là Wrangler Sport, Sahara và Rubicon đồng thời công bố giá bán của mẫu xe địa hình này tại Mỹ khởi điểm từ 30.445 USD (tương đương 692 triệu đồng). Như vậy Wrangler 2018 đã có giá cao hơn 2.550 USD so với phiên bản trước đó. Tuy nhiên nó thực sự đáng giá khi được trang bị hàng loạt những tính năng và công nghệ mới hiện đại hơn. Jeep Wrangler phiên bản 2018 vẫn dựa trên những tiêu chí của một chiếc xe địa hình danh tiếng theo chuẩn Mỹ: mạnh mẽ, chắc chắn, và thực dụng. Vóc dáng vuông vức với đặc điểm nhận dạng của xe cùng “thanh chắn tản nhiệt 7 khe” đặc trưng của họ nhà Jeep. Bên cạnh đó, Wranglers 2018 trên cả hai phiên bản 2 cửa và 4 cửa sở hữu nhiều trang bị tiêu chuẩn mới, bao gồm 3 móc tời rời, cửa sổ kính tối màu, ốp bình nhiên liệu, bánh xe dự phòng full-size và hệ thống thông tin giải trí Uconnect trên màn hình 5 inch. Bên cạnh đó là trang bị an toàn bao gồm hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ leo dốc, chìa khóa thông minh keyless go, hệ thống kiểm soát lực kéo. Phiên bản cao cấp hơn là Wrangler Sahara cũng được trang bị nhiều hơn, bao gồm: hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống treo tải nặng với phuộc gas, vô lăng bọc da có sưởi, các gương chiếu hậu có sưởi, thanh chống lật phía sau, chìa khóa thông minh keyless entry, chuông báo động và hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 inch. Phiên bản cao cấp nhất là Wrangler Rubicon cũng đồng thời được trang bị nhiều tính năng hiện đại hơn. Nếu không am hiểu vè dòng xe này, chắc chắn nhiều người khó mà phân biệt được phiên bản Rubicon với các xe Wrangler khác, nếu không nhờ hàng chữ hai bên sườn nắp ca-pô. Điểm lôi cuốn ở chiếc Wrangler Rubicon phiên bản mới còn phải kể đến bộ mâm off-road 17 inch, thanh chống lật trước, tỷ lệ bánh răng truyền của cầu sau 4.10, hệ thống thông tin giải trí Uconnect với màn hình 8,4 inch, mui xe cứng 3 mảnh dễ dàng tháo lắp, thùng chứa đồ phía sau tiện dụng với kiểu mở ngang, hệ thống treo hiệu suất cao, trục trước và sau Tru-lok. Hiện thông tin về hệ truyền động của Jeep Wrangler vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin cho hay, mẫu xe này sẽ có nhiều tùy chọn động cơ tăng áp mạnh mẽ từ 2.0 L 4 xy lanh, V6 3.6 L, và động cơ tăng áp dầu V6 3.0 L.