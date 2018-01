Xe Isuzu mu-X giảm giá tới 120 triệu đồng tại Việt Nam

Khác với một số mẫu xe nhập khẩu đang khan hàng và tăng giá, điển hình là Toyota Fortuner với mức chênh 200 triệu đồng, xe ôtô Isuzu mu-X tiếp tục giảm giá đầu năm mới. Tuy nhiên, đợt khuyến mại này chỉ áp dụng cho lô xe sản xuất 2016, còn xe 2017 vẫn giữ nguyên giá niêm yết. Cụ thể, Isuzu mu-X bản một cầu, số sàn còn 785 triệu đồng, giảm 114 triệu đồng. Phiên bản mu-X số tự động giá 850 triệu đồng, giảm 110 triệu đồng. Những chiếc xe này đều có động cơ diesel tiêu chuẩn Euro 2 nhưng theo chia sẻ từ phía đại lý, xe vẫn được đăng kiểm bình thường. So với các đối thủ khác, Isuzu mu-X có phần yếu thế hơn trong thiết kế. Kiểu dáng xe vẫn còn những đường nét của xe bán tải D-Max. Trong khi đó, Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport đã có thiết kế mới hoàn toàn, không mang chút dư âm nào của mẫu xe cùng khung gầm là Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Nổi bật nhất là phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt mạ crom, cụm đèn pha halogen tích hợp projector và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Bên cạnh đó, trên thân xe cũng được tạo dấu ấn với chi tiết gương chiếu hậu mạ crom chỉnh điện gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Ngoại thất xe còn được trang bị những tiện ích như giá nóc, đuôi gió sau tích hợp đèn phanh thứ ba ở trên cao, hay bậc lên xuống tiện dụng. Đuôi xe mạnh mẽ với thiết kế rộng cùng cụm đèn hậu thiết kế mới vuốt ngược lên phía trên, đi kèm với đó là đèn chiếu sang gầm, ống xả mạ crom... Mẫu xe Isuzu MU-X phiên bản 2016 được trang bị la zăng 17 inch, 6 chấu hợp kim nhôm đúc đi kèm là lốp xe 255/65-R17 khá hầm hố. Khoảng sáng gầm xe đạt 230 mm. Xe sở hữu đường viền nẹp tối màu chạy dọc đuôi xe, cản sau mạ bạc. Nội thất bên trong xe cũng có thiết kế tương đồng với "người anh em" bán tải D-Max, từ thiết kế bảng taplo cho tới vô lăng hay ghế ngồi. Isuzu MU-X được trang bị 7 ghế ngồi và được bọc da toàn bộ sang trọng, nội thất cũng được thiết kế rộng rãi hơn nếu so với mẫu bán tải. Isuzu MU-X được hãng xe Nhật Bản trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô-lăng cũng được bọc da đồng thời tích hợp những nút bấm tiện ích như điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay... hay hệ thống cruise control mới. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể thưởng thức giải trí thông qua màn hình ốp trần LCD 10.2 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Hệ thống điều hòa tự động cũng được phân phối khắp ba hàng ghế thông qua những khe gió tích hợp trên trần xe. Những trang bị tiện ích khác bao gồm; hệ thống khởi động thông minh, tích hợp chống trộm (PESS with immobilizer). Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng DVD 7" inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và thiết bị dẫn đường GPS,... Trang bị an toàn cho xe bao gồm; hệ thống chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp, cân bằng điện tử ESC,... Hệ thống túi khí chỉ có 2, nhưng bù lại MU-X được trang bị hệ thống khóa cửa trung tâm, camera lùi và thanh gia cường trên 4 cửa. Chưa nhập khẩu được lô xe mới, Isuzu MU-X tại Việt Nam hiện vẫn được trang bị động cơ dầu tiêu chuẩn khí thải Euro 2. Loại 2,5 lít cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Động cơ 3 lít có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, đi cùng hộp số bán tự động 5 cấp. Isuzu MU-X vẫn cần những nâng cấp để thúc đẩy doanh số. Trong khi Isuzu chỉ bán được 557 xe mu-X trong năm 2017 thì Toyota bán được tới 13.023 xe. Theo thông tin hé lộ từ đại lý, khi hoàn thành được thủ tục nhập khẩu, Isuzu MU-X bản nâng cấp facelift sẽ được đưa về nước. Video: Đánh giá nhanh Isuzu MU-X tại Việt Nam (nguồn otosaigon).

Khác với một số mẫu xe nhập khẩu đang khan hàng và tăng giá, điển hình là Toyota Fortuner với mức chênh 200 triệu đồng, xe ôtô Isuzu mu-X tiếp tục giảm giá đầu năm mới. Tuy nhiên, đợt khuyến mại này chỉ áp dụng cho lô xe sản xuất 2016, còn xe 2017 vẫn giữ nguyên giá niêm yết. Cụ thể, Isuzu mu-X bản một cầu, số sàn còn 785 triệu đồng, giảm 114 triệu đồng. Phiên bản mu-X số tự động giá 850 triệu đồng, giảm 110 triệu đồng. Những chiếc xe này đều có động cơ diesel tiêu chuẩn Euro 2 nhưng theo chia sẻ từ phía đại lý, xe vẫn được đăng kiểm bình thường. So với các đối thủ khác, Isuzu mu-X có phần yếu thế hơn trong thiết kế. Kiểu dáng xe vẫn còn những đường nét của xe bán tải D-Max. Trong khi đó, Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport đã có thiết kế mới hoàn toàn, không mang chút dư âm nào của mẫu xe cùng khung gầm là Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Nổi bật nhất là phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt mạ crom, cụm đèn pha halogen tích hợp projector và dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Bên cạnh đó, trên thân xe cũng được tạo dấu ấn với chi tiết gương chiếu hậu mạ crom chỉnh điện gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Ngoại thất xe còn được trang bị những tiện ích như giá nóc, đuôi gió sau tích hợp đèn phanh thứ ba ở trên cao, hay bậc lên xuống tiện dụng. Đuôi xe mạnh mẽ với thiết kế rộng cùng cụm đèn hậu thiết kế mới vuốt ngược lên phía trên, đi kèm với đó là đèn chiếu sang gầm, ống xả mạ crom... Mẫu xe Isuzu MU-X phiên bản 2016 được trang bị la zăng 17 inch, 6 chấu hợp kim nhôm đúc đi kèm là lốp xe 255/65-R17 khá hầm hố. Khoảng sáng gầm xe đạt 230 mm. Xe sở hữu đường viền nẹp tối màu chạy dọc đuôi xe, cản sau mạ bạc. Nội thất bên trong xe cũng có thiết kế tương đồng với "người anh em" bán tải D-Max, từ thiết kế bảng taplo cho tới vô lăng hay ghế ngồi. Isuzu MU-X được trang bị 7 ghế ngồi và được bọc da toàn bộ sang trọng, nội thất cũng được thiết kế rộng rãi hơn nếu so với mẫu bán tải. Isuzu MU-X được hãng xe Nhật Bản trang bị ghế lái chỉnh điện 6 hướng, vô-lăng cũng được bọc da đồng thời tích hợp những nút bấm tiện ích như điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay... hay hệ thống cruise control mới. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể thưởng thức giải trí thông qua màn hình ốp trần LCD 10.2 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Hệ thống điều hòa tự động cũng được phân phối khắp ba hàng ghế thông qua những khe gió tích hợp trên trần xe. Những trang bị tiện ích khác bao gồm; hệ thống khởi động thông minh, tích hợp chống trộm (PESS with immobilizer). Hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng DVD 7" inch tích hợp Apple CarPlay, Android Auto và thiết bị dẫn đường GPS,... Trang bị an toàn cho xe bao gồm; hệ thống chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp, cân bằng điện tử ESC,... Hệ thống túi khí chỉ có 2, nhưng bù lại MU-X được trang bị hệ thống khóa cửa trung tâm, camera lùi và thanh gia cường trên 4 cửa. Chưa nhập khẩu được lô xe mới, Isuzu MU-X tại Việt Nam hiện vẫn được trang bị động cơ dầu tiêu chuẩn khí thải Euro 2. Loại 2,5 lít cho công suất 136 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp. Động cơ 3 lít có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, đi cùng hộp số bán tự động 5 cấp. Isuzu MU-X vẫn cần những nâng cấp để thúc đẩy doanh số. Trong khi Isuzu chỉ bán được 557 xe mu-X trong năm 2017 thì Toyota bán được tới 13.023 xe. Theo thông tin hé lộ từ đại lý, khi hoàn thành được thủ tục nhập khẩu, Isuzu MU-X bản nâng cấp facelift sẽ được đưa về nước. Video: Đánh giá nhanh Isuzu MU-X tại Việt Nam (nguồn otosaigon).