"xế hộp" Volkswagen Golf R độ hàng khủng của cảnh sát Đức

Chiếc xe độ Volkswagen Golf R phiên bản 2017 của Oettinger trong bài viết này là mẫu xe mới nhất của VW thuộc chương trình Tune It! Safe! do Bộ giao thông vận tải Đức cùng các hãng phụ tùng và xưởng độ tài trợ. Mục đích của chương trình này là nhằm hướng những người yêu xe tới việc tạo ra các bản nâng cấp không chỉ có hiệu năng cao mà còn an toàn, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn mà quốc gia này đặt ra. Mỗi năm, chương trình Tune It! Safe! sẽ giới thiệu một mẫu xe cảnh sát độ tại triển lãm Essen. Tại Essen 2017, hãng độ Đức Oettinger đã chính thức ra mắt chiếc hatchback thể thao Volkswagen Golf R được độ lại thành siêu xe cảnh sát. So với chiếc Golf R thường, hãng đã lắp cho chiếc xe một bộ bodykit khí động học hoàn toàn mới với các cánh chia gió ở phía trước, nẹp hai bên hông, cánh khuếch tán không khí dưới cản sau và cánh đuôi trên nóc. Bên cạnh đó, "dàn chân" của chiếc xe cũng được nâng cấp với mâm 20 inch kèm lốp thể thao của Hankook. Tuy nhiên, những trang bị theo tiêu chuẩn xe cảnh sát mới chính là thứ khiến bản độ này trở nên độc đáo. Không chỉ được dán tem trùm toàn thân theo đúng "màu cờ sắc áo" của những chiếc xe cảnh sát công vụ Đức, Oettinger còn lắp cho Golf R những đèn nháy truyền thống trên nóc xe và ở phía sau hốc hút gió trên cản trước. Bên trong nội thất, hãng cũng đã lắp thêm cho xe bộ đàm riêng biệt. Ở dạng nguyên bản, Golf R vốn đã là phiên bản thể thao nhất của dòng hatchback hạng C Golf khi được trang bị động cơ 2.0l tăng áp cho công suất 310 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh thay vì cầu trước. Tuy nhiên Oettinger đã tiếp tục nâng cấp cỗ máy này lên 400 mã lực, khiến chiếc xe chỉ mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0-100km/h và đạt tốc độ tối đa 290km/h. Tuy được độ lại theo phong cách cảnh sát, tuy nhiên chiếc Golf R do Oettinger nâng cấp sẽ không gia nhập đội xe của lực lượng này. Thay vào đó, chiếc xe Volkswagen Golf R độ khủng sẽ sẽ được cảnh sát Đức sử dụng trong nhiều hoạt động và các buổi triển lãm xe khác nhau để tuyên truyền về lợi ích của việc độ xe an toàn, đảm bảo kỹ thuật trong 1 năm tới, trước khi bị thay thế bởi một bản độ khác tại Essen 2018. Video: "Soi" Volkswagen Golf R độ hàng khủng của cảnh sát Đức

