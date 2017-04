“Xế hộp” Mitsubishi Outlander Sport 2018 mới có gì?

Theo kế hoạch ban đầu, mẫu xe Mitsubishi Outlander Sport và Outlander Sport thế hệ mới sẽ được ra mắt thị trường trong năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ thương vụ Nissan thâu tóm Mitsubishi, khiến cho kế hoạch ra mắt bị chậm lại. Thay vào đó, hãng xe Nhật Bản chỉ cho ra mắt mẫu xe Mitsubishi Outlander Sport phiên bản 2018, đây chỉ là mẫu xe nâng cấp từ thế hệ hiện tại với các cải tiến nhẹ nhàng và trang bị thêm một số các tính năng mới. Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ được trình làng tại Triển lãm ôtô New York 2017 khai mạc vào ngày 12/4 tới đây. So với phiên bản cũ, phiên bản Mitsubishi Outlander Sport 2018 mới chỉ được thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại và nội thất. Cụ thể phần đầu xe vẫn sở hữu bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong, cùng với đó là một thanh ngang mạ côm sáng nhỏ chạy dài nối liền cụm đèn pha. Trong khi đó, cụm đèn sương mù dạng gương cầu lồi nhỏ nằm đối ứng hai bên với một dải đèn led chiếu sang ban ngày dạng đứng khá ấn tượng. Ở phía sau, đuôi xe với cụm đèn hậu sử dụng bóng halogen chia thành từng tầng tách biệt với nhau, cùng với đó là ống-xả đơn nằm ở bên phải với đường viền làm bằng kim loại sáng. Nội thất bên trong của xe không có nhiều thay đổi khi vẫn là kiểu thiết kế dạng vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp các phím chức năng, điều hòa hai vùng độc lập, toàn bộ nút điều khiển tập trung ở giữa khu vực bảng táp-lô. Tuy nhiên, trên xe có một số thay đổi mới chính là cụm điều khiển phụ mới, cần số mới và hệ thống thông tin-giải trí với màn hình 7 inch tích hợp sẵn Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, khách hàng còn có thêm một sự lựa chọn là gói Touring bao gồm nóc panorama, cùng một loạt trang bị an toàn, như: Dự báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động, camera lùi... Mitsubishi Outlander Sport 2018 mới vẫn được trang bị khối động cơ 2.0L, công suất 148 mã lực và động cơ 2.4L công suất 168 mã lực, kết hợp với hộp số vô cấp CVT là trang bị tuỳ chọn cho bản tiêu chuẩn FWD 2.0L và là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản khác.

