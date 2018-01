"Xế hộp" Honda Civic Type R tiền tỷ đầu tiên tại Việt Nam?

Mới đây, những hình ảnh về chiếc xe Honda Civic Type R mang biển kiểm soát Gia Lai xuất hiện ở một hầm đỗ xe quận 7, TP HCM, đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Phiên bản Type R được xem như mạnh và hầm hố nhất của chiếc sedan nằm trong phân khúc hạng C của hãng Honda. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản hiệu suất cao của của mẫu xe Civic thế hệ thứ 10 vẫn chưa được phân phối chính hãng và chiếc xuất hiện trong hầm đỗ xe tại Sài Gòn được các tay chơi xe dự đoán là 1 phiên bản tiêu chuẩn và đã được chủ nhân "lên đời" thành bản Type R. Có thể khẳng định điều đó qua bộ mâm 5 chấu kép nguyên bản của xe thay cho bộ vành hợp kim Berlina màu đen của Honda Civic Type R có đường kính 20 inch, đi kèm lốp ContiSportContact 6 với kích thước 245/30 được phát triển dành riêng cho mẫu xe hiệu suất cao này. Ngoài ra, logo R ở lưới tản nhiệt cũng không xuất hiện trên chiếc Honda Civic của tay chơi Gia Lai, lưới tản nhiệt với 2 mang cá thoát khí cũng khác biệt so với bản "zin". Tuy nhiên, việc độ body kit phiên bản Type R cho chiếc xe sedan Honda Civic của người chơi xe Gia Lai cũng nhận được sự quan tâm của giới chơi xe. Nhiều người cho rằng việc khó đặt mua 1 chiếc Honda Civic Type R chính hãng và giá bán có thể bị đội lên vài trăm triệu, chính vì thế, giải pháp tốt nhất là độ body kit cũng mang đến ngoại hình khác biệt so xe nguyên bản. Hiện chưa rõ số tiền mà tay chơi Gia Lai đã bỏ ra để mua bộ body kit phiên bản hiệu suất cao này. So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe thể thao Type R trong gia đình Honda Civic được trang bị hốc gió cỡ lớn trên cản va trước và nắp capô cũng có hốc gió giúp làm tăng khả năng làm mát động cơ. Ngoài ra, Honda Civic Type R 2017 còn có cánh gió trước, chắn bùn nổi bật, bộ khuếch tán sau cỡ lớn và 3 ống xả nằm giữa. Bên trong nội thất của chiếc Civic Type R có thiết kế dựa trên Civic thường, nhưng nó lại sở hữu nhiều chi tiết mang tính thể thao như cặp ghế trước ôm lưng, các tấm ốp trang trí bằng sợi carbon và vô-lăng vành mới hai màu... Giao diện bảng đồng hồ và hệ thống thông tin giải trí cũng có màu đỏ nổi bật đậm chất thể thao hơn so với phiên bản hiện nay. Trang bị tiện nghi của Civic Type R 2017 với hệ thống thông tin giải trí đi kèm màn hình 7 inch, hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay và Android Auto, định vị vệ tinh, ra lệnh bằng giọng nói, dàn âm thanh 540 W cùng ghế thể thao. Các tính năng an toàn hiện đại như cân bằng điện tử, kiểm soát lực bán, phân bổ lực phanh điện tử, trợ lực phanh và giám sát áp suất lốp. Động cơ của Civic Type R ddược trang bị là VTEC 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp. Tại thị trường Malaysia, Honda Civic Type R 2017 sở hữu công suất tối đa 306 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải vòng tua từ 2.500 - 4.500 vòng/phút. Tuỳ theo thị trường mà khối động cơ trên sẽ "bơm" ra 2 công suất khác nhau là 316 mã lực ở Anh và châu Âu, 306 mã lực ở Mỹ, Úc và các thị trường Đông Nam Á như Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, mức giá Honda Civic Type R không hề rẻ - tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Malaysia nó được chốt giá tới 1,7 tỷ đồng và luôn "cháy hàng". Video: Cận cảnh Honda Civic Type R tại thị trường Châu Á.

