Xe giá rẻ Suzuki Swift ngừng sản xuất tại Việt Nam

Là đối thủ của Toyota Yaris hay Mazda2, mẫu xe giá rẻ Suzuki Swift có doanh số không mấy thành công tại Việt Nam. Đầu năm 2018, Suzuki Việt Nam không còn phân phối mẫu xe này nữa, dù đây là mẫu xe lắp ráp trong nước chứ không phải nhập khẩu như Ciaz, Vitara hay Ertiga. Nhiều khả năng chiếc xe này sẽ được chuyển sang lắp ráp thế hệ mới trong vài tháng tới chứ không nhập khâu. Đây chính là lý do hãng xe Suzuki tại Việt Nam ngừng sản xuất và phân phối mẫu xe Swift thế hệ cũ. Sau khi xuất hiện tại thị trường châu Âu trong năm 2017, mới đây mẫu xe này đã chính thức có mặt ở Ấn Độ theo dạng lắp ráp trong nước CKD, liên doanh với hãng xe Maruti tại thị trường này. Cụ thể, kích thước của mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ nhà Suzuki sẽ có chiều dài 3.840 mm (giảm 10 mm) và rộng 1.735 mm (tăng thêm 40 mm) và chiều dài cơ sở 2.450 mm (tăng thêm 20 mm). Không gian chứa đồ của khoang hành lý cũng tăng thêm 46 lít, ở mức 268 lít. So với các thị trường khác, Swift Ấn Độ có đèn pha với bóng LED projector kèm đèn ban ngày dạng dải LED, tuy nhiên Suzuki đã sử dụng thiết kế lưới tản nhiệt nhựa thanh ngang thay vì vân tổ ong. Xe có thiết kế mâm 15 inch 2 tông màu, 5 cánh kép khác biệt. Trên các phiên bản cao cấp tạ Ấn Độ, Swift được trang bị khá tiện nghi với hệ thống thông tin giải trí với kết nối smartphone Apple Carplay/Android Auto kèm màn hình cảm ứng 7 inch, vô-lăng có nút điều chỉnh âm thanh. Các ghế ngồi được bọc vải nỉ kết hợp với da giả. Những trang bị an toàn của mẫu xe giá rẻ Suzuki Swift mới theo một số nguồn tin thì chỉ dừng ở mức cơ bản với chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và túi khí kép cho hàng ghế trước.Swift mới tại Ấn Độ tiếp tục sử dụng động cơ 4 xi-lanh 1.2l VVT chạy xăng và 1.3l DDiS diesel như thế hệ cũ, dẫn động cầu trước thông qua hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Nhiều khả năng khi lắp ráp tại Việt Nam, Suzuki Swift cũng sẽ có kiểu dáng và thông số kĩ thuật tương tự. Video: Xem trước Suzuki Swift 2018 mới.

