Xe giá rẻ Chevrolet Cruze 2019 đã thay đổi những gì?

Ngoài Chevrolet Spark, hãng xe hơi GM còn vén màn cả phiên bản nâng cấp của dòng sedan cỡ C Cruze tại thị trường Mỹ. Ở phiên bản 2019, Chevrolet Cruze 2019 mới chỉ được nâng cấp nhẹ ở thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất khác biệt hơn so với phiên bản trước đây. Toàn bộ dòng Cruze 2019 tại Mỹ, bao gồm cả kiểu dáng sedan và hatchback, đều được trang bị lưới tản nhiệt mới, đèn hậu LED và bộ vành khác biệt. Trong đó, lưới tản nhiệt trên và dưới được tách riêng bằng một thanh mạ crôm đi kèm logo hình chữ thập của nhãn hiệu Chevrolet. Ngoài ra, lưới tản nhiệt của mẫu xe mới này còn được bao quanh bằng viền mạ crôm. Bản thân thiết kế mắt lưới của lưới tản nhiệt cũng đã thay đổi so với phiên bản cũ. Bên dưới lưới tản nhiệt là chi tiết uốn lượn như hình đôi cánh, kéo dài vào tận hốc đèn sương mù trước. So với phiên bản cũ, hốc đèn sương mù của Chevrolet Cruze 2019 đã mở rộng và được bao quanh bằng viền mạ crôm. Chưa hết, mẫu xe mới này còn được bổ sung gói RS mới với viền cửa sổ và viền logo hình chữ thập màu đen, bộ vành hợp kim 17 inch hoặc 18 inch, tùy chọn. Bên trong Chevrolet Cruze 2019 có hệ thống thông tin giải trí mới với màn hình cảm ứng 7 inch, hệ thống 4G LTE và phát WiFi. Nếu muốn xe có những tính năng như khởi động máy từ xa hay điều hòa tự động tiêu chuẩn, khách hàng Mỹ nên chọn bản LT và Premier. Một điểm thay đổi nữa của nội thất là màu mới mang tên Umber. Đáng tiếc là hãng xe ôtô Chevrolet không nâng cấp động cơ của đối thủ cùng phân khúc với Toyota Corolla và Honda Civic. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,4 lít với công suất tối đa 153 mã lực hoặc động cơ diesel 1,6 lít có công suất tối đa 137 mã lực. Cả hai phiên bản mới của mẫu xe này đều đồng hành với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Động cơ xăng có thể kết hợp với hộp số tự động 6 cấp trong khi hộp số tự động 9 cấp là trang bị tùy chọn cho động cơ diesel. Để hỗ trợ người lái tốt hơn, Chevrolet Cruze 2019 có những tính năng như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm sớm, phanh khi phát hiện người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động tránh va chạm sớm ở tốc độ thấp và hỗ trợ lùi đỗ xe. Theo Chevrolet, Cruze 2019 là một trong những mẫu xe có nhiều tính năng an toàn hiện đại nhất phân khúc hiện nay. Dự kiến, hãng sẽ "mở sổ" nhận đơn đặt hàng dành cho Cruze 2019 ở thị trường Mỹ vào cuối năm nay. Giá bán của Chevrolet Cruze mới hiện vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Chevrolet Cruze phiên bản 2019.

