Xe gia đình “siêu tiện lợi” Honda Odyssey 2017 có gì?

Như đã hẹn trước đó, Honda đã chính thức giới thiệu mẫu minivan gia đình Honda Odyssey 2017 thế hệ thứ 5 mới nhất. Phiên bản vừa được giới thiệu là bản Odyssey tại Bắc Mỹ, có kích thước lớn hơn nhiều so với bản Odyssey "quốc tế" đang bán ở Việt Nam và nhiều nước châu Á - châu Đại Dương khác. Trên thế hệ Odyssey thứ 5 này, "phom" của thế hệ trước vẫn được Honda giữ nguyên. Ở phía trước chiếc xe nổi bật với các đèn pha LED sắc sảo cùng lưới tản nhiệt hình đôi cánh đặc trưng của các dòng xe Honda và cản trước có thiết kế thể thao hơn. Ở hai bên thân xe, Odyssey thế hệ mới vẫn giữ thiết kế cửa kính bên đặc trưng với đường gấp khúc ở cửa sau. Tuy nhiên, ô cửa kính sau đã được làm "tiệp" với cửa hậu, tương tự phong cách của chiếc Lexus RX. Các đường nét trên thân xe cũng nhiều và uyển chuyển hơn so với thế hệ trước. Tương tự, phần đuôi của Odyssey cũng nổi bật nhờ những đường nét đậm hơn. Cụm đèn hậu của xe được nâng cấp lên đèn LED, nối liền giữa 2 đèn hậu là tay nắm cửa mạ chrome sang trọng hơn so với dải nhựa trong màu đỏ của thế hệ trước. Ở bên trong nội thất, Odyssey có bảng táp lô mới với các chi tiết được bố trí tương tự thế hệ trước nhưng sở hữu thiết kế mới trực quan và đẹp mắt hơn, cùng với tay lái 3 chấu mới. Các vật liệu trong nội thất cũng được nâng cấp với chất lượng cao và cảm giác dễ chịu hơn hẳn so với thế hệ trước. Một điểm "ăn tiền" đáng nhắc tới của Odyssey là độ yên tĩnh bên trong cabin. Trên thế hệ thứ 5 này, Honda đã trang bị cho xe gioăng cửa 3 lớp, kính trước và sau cách âm, sử dụng nhiều vật liệu chống ồn hơn bên dưới sàn, trong khoang máy và dưới các vòm bánh. Chúng hoạt động kết hợp với công nghệ dập tiếng ồn bằng sóng âm. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của chiếc xe đó là một loạt các tính năng hữu ích nhắm tới nhóm khách hàng có gia đình và đông con. Đầu tiên phải kể tới hàng ghế sau có khả năng trượt, xoay và sắp xếp linh hoạt có tên gọi Magic Slide, giúp cân bằng giữa sự thoải mái và khả năng tiếp cận hàng ghế thứ 3 dễ dàng hơn.. Hệ thống thông tin giải trí của Odyssey 2017 gồm một màn hình 7 inch ở phía trước và màn hình âm trần 12 inch ở phía sau với hệ điều hành riêng của Honda, có tên gọi Display Audio System. Không chỉ có khả năng nâng cấp phiên bản, hệ thống này còn đi kèm với nhiều tính năng độc đáo, giúp các bậc phụ huynh kết nối và theo dõi con trẻ ở khoang sau. Một số tính năng độc đáo của hệ thống này bao gồm CabinWatch (camera giúp người ở hàng ghế trước theo dõi các hàng ghế sau), CabinTalk (cho phép người lái nói chuyện với người ở 2 hàng ghế sau qua hệ thống âm thanh), Cabin Control (điều khiển điều hòa và hệ thống giải trí phía sau bằng ứng dụng smartphone), Social Playlist (cho phép 8 người ngồi trong xe có thể upload nhạc từ thiết bị cá nhân để phát qua dàn âm thanh xe)... Trên phiên bản mới nhất này, Odyssey vẫn tiếp tục chỉ có duy nhất một lựa chọn động cơ là xăng 3.5l i-VTEC V6 nạp khí tự nhiên với công suất 280 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, chiếc xe đã 2 phiên bản hộp số là tự động 9 cấp hoặc 10 cấp trên các bản cao cấp. Các trang bị tiêu chuẩn của Odyssey 2017 gồm đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, cảm biến đỗ xe trước sau, hệ thống quan sát xe đang vượt phía sau, sạc điện thoại không dây, máy hút bụi trong khoang xe Honda-Vac, hàng ghế trước có sưởi và thông gió, gương hậu và tay lái có sưởi, gạt mưa tự động... Honda Odyssey thế hệ mới sẽ có mặt trên toàn bộ các đại lý ở thị trường Mỹ ngay từ mùa xuân này, hướng tới các đối thủ chính là Toyota Sienna hay Kia Sedona.

